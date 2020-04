Carme Ruscalleda: "Si sólo puedo abrir al 30% continúo quedándome en casa y no abro"

Se acaba de estrenar el primer documental sobre el sector gastronómico- hotelero en España tras el covid-19 “Preparados para volver”, producido por la Agencia Placé & Vietnam Estudio y que todo el mundo puede ver en la plataforma www.preparadosparavolver.com En él, han participado chefs como Samantha Vallejo-Nágera, César Galán, Anabel Hernández, Montse Estruch, Xavi Sala o Carme Ruscalleda, con la que hemos hablado en 'La Ventana'.

El documental aborda las consecuencias para la Gastronomía y Hostelería en España a raíz de la crisis mundial que está provocando la pandemia del Covid-19. En él Luis Arrufat del Basque Culinary Center, habla de que es momento de dejar de lado la "cocina bonita" y apunta hacia tres claves para superar la crisis: el comercio de proximidad, la formación de los equipos y la maximización de los escandallos.

Este sector está en estado muy crítico, la propia Carme Ruscalleda explica que es muy duro, haciendo la comparativa con un teatro “donde esta la gente de la obra, los que limpian, actores, eliminación, acomodadores… y el restaurante es igual así que si solo puedo abrir el 30% me quedo en casa, me continúo quedando en casa y no abro”

La ayuda para esto “tenemos que aprender a movernos y a ser más escrupulosos de lo que la profesión merece ser. Hay que pensar una cosa cuando recibimos el producto no vamos a recibir al mismo tiempo carnes, pescado, vegetales como puede ocurrir a veces; si no que será escalado. La persona que lo recoge deberá aguardar un momento para hacer un proceso de limpieza y desinfección para tener esa seguridad. Y en la cocina deberá haber una distancia para cocinar, no se podrá utilizar el mismo horno… Tomemos conciencia que eso es carísimo.”

A Carme Ruscalleda, eso sí, no le faltan las ganas de empezar de nuevo, de levantar la persiana, de mantener los puestos de trabajo y hacerlo con una dignidad y una seguridad que deberemos aprender.“Y que nadie dude que saldremos a delante porque somos un colectivo generoso, somos emprendedores, creativos y muy trabajadores.”