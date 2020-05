¿Por qué soñamos más durante el confinamiento?

Soñamos más y dormimos peor. La máxima se cumple en la mayoría de los casos y ‘tiene que ver con la desincronización de los patrones de sueño’ provocados por la situación de confinamiento. ‘Hay muchísimas consultas sobre lo que soñamos estos días, unido a un descanso poco reparador y a interrupciones del sueño. Sentimos más ansiedad durante el día y eso se manifiesta en nuestros sueños por la noche. Es común que influyan los sentimientos de miedo, miedo a la pérdida, las angustias laborales. De 140 pacientes que atendemos en el servicio de psiquiatría, la práctica totalidad responden en las consultas que duermen peor y sueñan más’, ha explicado en La Ventana el jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, Jesús de la Gándara.

‘La parte explícita del sueño, lo que vemos o creemos ver conecta con lo que nos sucede y luego hay otra parte simbólica que conecta con cómo somos temperamentalmente, nuestras experiencias y biografías. Soñar en color es raro, es más frecuente hacerlo en blanco y negro’, ha añadido De la Gándara. Los psicólogos y psiquiatras también encuentran estos días más casos de personas que aseguran recordar mucho más lo que sueñan y de una manera más víviva de lo que lo han hecho habitualmente en sus vidas. ‘Eso obedece a que los sueños se concentran en la segunda fase de la noche, cuando el patrón está más asentado y es más profundo’.

Qué sueñan los oyentes de La Ventana

Buscarles sentido quizá es una tarea inútil pero los oyentes de La Ventana se han animado a compartir algunos de sus sueños durante este confinamiento y esto es lo que nos han contado:

‘Mi sueño de esta noche ha sido oloroso. Hace muchos años fumaba un tabaco de pipa curado al whisky y me he despertado con toda la habitación oliendo a ese aroma dulzón’, ha relatado Francisco, de Vigo, que estos días sueña mucho. ‘Tanto que he puesto en marcha un registro de sueños en Internet. Nada más levantarme, intento conectar con lo que he soñado y mientras se hacen las tostadas lo escribo en mi página web. Lo llevo haciendo desde el inicio del confinamiento’.

Mar, de Tenerife, ha contado entre risas y aliviada que la pasada semana soñó con que su marido, del que se separó hace cinco años después de más de veinte de convivencia, ‘venía a buscarme para decirme que quería volver conmigo. Y yo no hacía más que decirle que no, que no, que no era posible. Me he despertado sudando como si fuera una gran pesadilla. Además anoche me desperté a las cinco y media de la madrugada soñando con un amigo que me pedía ayuda desde un coche y no podía sacarlo. Me pareció tan real que le mandé un whatsapp para ver si estaba bien’.

En los sueños de Almudena, enfermera de urgencias en Lanzarote, se cuela la ‘inseguridad que vive en el día a día’ por motivo de su profesión. ‘Llevo un montón sin dormir bien y estoy agotada. Sueño con frecuencia que pierdo lo único que tengo seguro, en lo que me refugio, mi familia y mi casa’.‘Me he dado cuenta de que cuando empiezo a hablar con mis compañeros de esto a todos nos pasa algo parecido, dormimos peor y tenemos más pesadillas’.

‘Rarísimo’, ha sido el sueño que Vanesa ha compartido en La Ventana desde Pontevedra. ‘Soñé que de mi nariz tiraba un hilito rosa y me salía un ovillo de lana, luego una toalla y al final me acababa saliendo una lavadora de la nariz. En fin, tengo la nariz grande pero no tanto. Me desperté sobresaltada. Y es raro en mí porque no me suelo acordar de lo que sueño’.