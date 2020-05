Canciones de mayo: The Rolling Stones, Confeti de Odio, Futuro Terror, H.E.R., Lido Pimienta...

Esta semana, Primavera Sound, BBK y Mad Cool, tres de los grandes epicentros en España del indie en directo, han anunciado que sus ediciones de este año tendrán que esperar por la actual crisis del coronavirus. Sin embargo, en estos tiempos raros la música puede servir para caminar hacia adelante: como refugio, como chute de energía o para rememorar grandes momentos como los que pasamos en conciertos y festivales. La "nueva normalidad" está a la vuelta de la esquina y en Fuego y Chinchetas queremos que desengraséis ese esqueleto y para ello os proponemos unas cuantas cosas que nos han molado en este segundo mes de confinamiento, como por ejemplo el disco de Confeti de Odio o Lido Pimienta, los adelantos de Futuro Terror o Florence + The Machine y los temones de The Rolling Stones y Joe Crepúsculo. Si te suscribes a la lista Chinchetas 2020 podrás disfrutar de nuestra selección mensual (10 nuevas canciones para cada hoja del calendario), pero si la música te sabe a poco, también puedes escuchar nuestros programas y entrevistas en la sección A la carta de Cadenaser.com o en las principales plataformas de podcast (incluido Spotify).

Living in a ghost town (The Rolling Stones)

Mick Jagger y Keith Richards nacieron en 1943. ¡En plena Segunda Guerra Mundial! Sus satánicas majestades, por lo tanto, ya han sobrevivido a la amenaza de Hitler, a las bombas atómicas y a los asesinatos de JFK, John Lennon o Martin Luther King. También al accidente de Chernobyl, al 0-5 del Barça en el Bernabéu, a la caída del Muro de Berlín, a la Guerra de Irak, a la crisis finaciera de 2008, al procés, al brexit, al final de Juego de Tronos... ¡Y ahí siguen! A pesar de que son casi octogenarios, se acaban de marcar un temazo compuesto en 2019 y grabado justo antes de la crisis del coronavirus. Sabiendo que siguen estando ahí, nada nos da tanto miedo.

Todas las guillotinas van al cielo (Confeti de Odio)

Ya había sacado algunas pildoritas más que destacables como Hasta romper el móvil u Hoy será un día horrible, pero Lucas –también integrante de Axolotes Mexicanos– ha publicado uno de los discos más flipantes de lo que llevamos en 2020. Y mira que este año han pasado cosas. Quién le iba a decir al bueno de Lucas que la primera frase su disco (Tragedia española) iba a ser “Todo muere, todo muere / epidemia universal”. Pues eso. Casualidades a parte, Confeti de Odio rellena toda la nostalgia y fatalidad de sus letras con explosivas guitarras eléctricas que retumban en todo su primer elepé. Quizás hayamos elegido Todas las guillotinas van al cielo por su frenetismo o por el dramatismo que que expone con letras como “Hay un muro entre nosotros, juraría que antes era un jardín / no es que estuviese perfecto, pero al menos era nuestro por un tiempo / al menos un tiempo”, pero podríamos haber escogido cualquiera de los nueve cortes de este disco. Funeral, hospital, ansiedad, ruido… palabras que hablan de tragedias pero que si las tiñes con confeti te queda una postal como esta.

Territorio Devastado (Futuro Terror)

El cuarto disco de los alicantinos Futuro Terror se llamará Sangre (igual que una canción de su primer álbum, curiosamente) e incluirá dos temas que ya han adelantado: Mañana –punk guitarrero marca de la casa– y Territorio Devastado, en el que, sin renunciar al mensaje político de sus letras, vuelven a demostrar que también dominan los registros del pop. Su nuevo trabajo llega justo a tiempo, además, porque los paisajes que describen combinan muy bien con el estado de alarma y porque ya estábamos a punto de pasarnos el último de Biznaga.

Eso que tú haces (Lido Pimienta)

Nacida en Barranquilla (Colombia) pero de nacionalidad canadiense. Así es Lido Pimienta. En 2017 recibió –por delante de Leonard Cohen– el premio Polaris (importante galardón de la música de Canadá) gracias a su segundo disco La papessa, ahora publica el tercero: Miss Colombia. Un título que surge después de un malentendido a la hora de anunciar a Miss Universo en 2015. En un principio dieron el galardón a la miss colombiana pero finalmente, tras reconocer un error, el título fue para la participante filipina. Eso acabó generando un odio y racismo en sus compatriotas que le hizo replantearse si realmente se consideraba de ese país. Por eso, este tercer trabajo de la colombocanadiense habla del racismo, de desigualdad entre indígenas, entre otros temas. Un símbolo queer que lucha contra la LGTBIfobia y que, como en este tema Eso que tú haces, se atreve a hablar de la violencia de género que sufrió con una anterior pareja. Entre estos ritmos afrocolombianos y electrónicos también encontramos Nada, un dueto con Li Saumet de Bomba Estéreo, que como ya sabéis… son muy queridos por Fuego y Chinchetas.

Déjame decir (Tina Pámpano)

Si el mes pasado destacábamos el RnB de Kimberley Tell, en esta ocasión nos hemos fijado en Tina Pámpano. Con un estilo mucho más urbano, sin medias tintas y que ha vivido el famoso cambio de idioma pasando de cantar en inglés su EP Second chance para plantarse con este Déjame decir. Amor propio y empoderamiento. Decir adiós y decidir tu propio camino. De esto habla este single de Pámpano con en el que habla de propias vivencias: “Nunca me apoyaste en nada, siempre que canté en el público no vi tu cara / ahora pretendes volver, segundas partes no son buenas y lo sabes bien”. Saber aprender de los pasos en falso y de los chascos que la vida te suele repartir de vez en cuando. Con esta letra, la artista de tan solo 23 años cierra un capitulo para volver más fuerte. Apuntad el nombre que se vienen curvas.

Frame Of Reference (Drug Store Romeos)

A veces nos aferramos a cosas que el paso del tiempo deja obsoletas. Una idea tan sencilla como poderosa (y especialmente útil en tiempos del coronavirus) a la que este jovencísimo trío inglés le ha puesto un fondo dream pop que está a la altura de los mejor del género: Beach House, Blonde Redhead, Rhye... Pero verles bailar da un poco vergüenza ajena. ¿Se estarán riendo de sí mismos? Si siguen haciendo canciones tan redondas como esta, la verdad es que nos da igual.

Wrong places (H.E.R.)

H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed) es una cantante de R&B que, por su voz y su físico, ha sido comparada en infinidad de ocasiones con Alicia Keys. Comenzó muy pronto a cantar y saltó precisamente a la fama a raíz de su participación en Radio Disney's The Next BIG Thing en 2009 pero a lo largo de este tiempo ha demostrado que no va a ser un juguete roto más de la marca. Su último disco se publicó en 2019 y le valió cinco nominaciones a los Grammy. Gracias a Songland ha reaparecido en pleno confinamiento. En el programa, compositores desconocidos presentan canciones e intérpretes famosos ponen voz a las seleccionadas y Wrong places es una de ellas. Escuchar la versión de H.E.R. en el sofá de su casa es todavía más especial.

Discoteca en ruinas (Joe Crepúsculo)

Joe Crespúsculo sorprendió en pleno confinamiento con una canción titulada Cuarentena sin ti y ahora presenta un adelanto de su próximo disco, Supercrepus II, que saldrá previsiblemente después del verano y es que esta canción tan veraniega no podía esperar más tiempo en el cajón. Está compuesta para bailarse, aunque sea manteniendo las distancias y, de momento, en casa.

Say so (Doja Cat y Nicki Minaj)

Tik Tok se ha convertido en la aplicación del confinamiento y la música ha sabido utilizarlo a su favor. Doja Cat ha conseguido que esta canción se baile en más de 20 millones de vídeos cortos de esa aplicación y en parte gracias a eso Nicki Minaj ha conseguido su primer número uno tras 10 años de carrera.

Light of love (Florence and the machine)

Florence + The Machine también ha sorprendido en mitad de la crisis de la pandemia con esta canción inédita, que descartó de su anterior disco, High as hope. Además, ha anunciado que donará todos los beneficios recaudados a la Sociedad de Cuidados Intensivos de Reino Unido. No hay mal que por bien no venga. Habría sido una pena que nunca hubiéramos llegado a escuchar este tema.