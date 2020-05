Manolo 'el del Bombo': "Yo no vendía el bombo por nada del mundo, ahora quizás tengo que hacerlo para comer"

Manuel Cáceres, mejor conocido por toda la España futbolera como 'Manolo el del Bombo', pasó por 'El Larguero' para contar su situación actual, la cual está llena de desgracias tras la decisión del fiel fanático de la seleccion española y del Valencia CF de vender el bar que tiene en los aledaños de Mestalla por su preocupante situación económica.

El aficionado que tiene en su espalda 10 mundiales siguiendo a la selección española de fútbol, confesó estar ‘un poco triste’ por la situación y habló de las posibilidades que maneja para salir de esta: “La decisión está tomada: me jubilo y dejo el bar. Yo antes decía que no vendía el bombo por nada del mundo, ahora quizás tengo que hacerlo para comer. Bombos tengo 4 y me planteo venderlos”, confesó ‘Manolo’.

A su vez, contó que la gente que lo sigue desde hace años, y hasta los más pequeños de la casa, lo han contactado para ayudarlo: “La gente me llama y me dice que no lo haga, que no venda el bombo. Me ha llamado hasta un niño de 10 años diciendo que rompía la hucha para ayudarme… (…) Desde el Valencia también me han llamado, pero aún no me han dicho nada para ayudarme. La Federación hizo lo mismo”, dijo.

Para finalizar, recordó que a través de ‘www.manoloeldelbombo.com’ pueden ayudarlo a salir de esta grave situación económica ya que dice haber quedado ‘mal, mal, mal, por pagar los alquileres' de estos últimos meses sin actividad de ingresos.