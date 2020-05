Pablo Echenique: "No tengo motivos para dudar de la palabra de Marlaska"

Escucha la entrevista completa a Pablo Echenique en 'Hora 25':

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha pasado este martes por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, en un día en que el ministro de Interior, Grande Marlaska, está en el punto de mira de la oposición y las asociaciones judiciales y de la Guardia Civil. Marlaska ha desvinculado el cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid del informe del 8-M y lo ha enmarcado "única y exclusivamente" en la política de "reconstitución de nuevos equipos". "Injerencia es la palabra que no conjugaré nunca", ha reiterado Marlaska tras el cese de Pérez de los Cobos, que también ha acarreado la dimisión del DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

El cese de Pérez de los Cobos se conoció el lunes. El argumento oficial para su cese fue la "falta de confianza", aunque fuentes del Instituto Armado subrayan a la SER que todo está vinculado a un informe sobre la manifestación feminista del 8-M, un informe al que ha accedido de manera íntegra esta emisora. Según fuentes consultadas por la SER, Pérez de los Cobos nunca informó al ministerio del Interior de estas pesquisas porque había recibido la orden de la jueza del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez. Según subrayan a la Cadena SER estas fuentes, este sería el verdadero motivo del cese.

Además, este martes también el Ejecutivo ha hablado en público, por primera vez, de un plan B en caso de no conseguir una última prórroga del estado de alarma. "El Gobierno en este momento se plantea, si hay mayoría suficiente para hacerlo, una última prórroga del estado de alarma que nos permita terminar lo que hemos denominado desescalada, cubrir la última fase de las cuatro establecidas con arreglo a los criterios de los expertos", insistía Calvo para posteriormente poner sobre la mesa el plan B.

"Si sus señorías no alcanzan mayoría para que constitucionalmente podamos tener una última prórroga de la alarma, el Gobierno ordenará la legislación vigente que a a la luz del decreto de alarma se ha generado en las órdenes ministeriales con un paraguas de Decreto Ley para dejar las mínimas posibles que ordenen la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada en los territorios con más problemas", ha apuntado Carmen Calvo en referencia a Madrid, Barcelona y los territorios de Castilla y León que acaban de acceder a la fase 1.

Sobre estos temas y sobre el polémico acuerdo del Gobierno con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral del PP en el año 2012 ha contestado el portavoz de Unidas Podemos en 'Hora 25'.

"No tengo motivos para dudar de la palabra de Marlaska"

"Creo que se trata de manera diferente a un gobierno progresista que a otro tipo de Gobiernos. Si no han dimitido todos los ministros de Interior de la democracia, tampoco debe hacerlo Marlaska por modificar la estructura de su equipo de confianza"

"Se me escapan, con total sinceridad, los detalles. Yo no soy abogado ni juez. El ministro lo es y habrá actuado con respeto escrupuloso a la realidad. Al informe no me voy a referir por pudor y por respeto a la Guardia Civil"

"El elemento constitucional más claro que limita la movilidad entre provincias es el estado de alarma, algo que incluso gobierno autonómicos del PP están poniendo sobre la mesa para vencer a la epidemia. Es el elemento más garantista para la desescalada. Estamos tratando de asegurar votos para sacar el estado de alarma"

"Ni el PP ni ERC tienen verdaderos motivos para no apoyarlo. La prudencia es fundamental para esta última fase. Lo hemos visto en Lleida, ha habido un rebrote y les va a frenar para pasar a la fase 2. Vamos a trabajar para que salga adelante esta prórroga, esperamos que sea la última"

"Los que han sido negociadores y seguimos siéndolo sabemos que una de las claves para negociar es hacerlo con discrección"

"Bueno, los acuerdos, como digo con todo el respeto... Yo he tenido la suerte de negociar el acuerdo de mi formación con IU, el famoso pacto de los botellines, también los presupuestos generales del Estado, el gobierno de coalición... Para cualquiera que quiera que una negociación salga bien le aconsejo que anuncie el acuerdo cuando esté cerrado"

"No, no me arrepiento ni lo haré jamás de conseguir medidas que pueden mejorar la vida de millones de españoles de la clase trabajadora. Pudo haber errores en la manera de comunicarlo, pero es un orgullo alcanzar acuerdos que dignifican y que hacen vidas más dignas a muchas personas. Al revés, siento orgullo de poder llevar a cabo estas actuaciones. Por eso estoy en política"

"Yo creo que todos los procedimientos son mejorables. Ahí ningún problema en hacer autocrítica. Igual habría que comunicarlo de otra manera, pero creo que ese acuerdo es bueno para muchísima gente y hay que celebrarlo"

"Yo creo que el Gobierno tiene que estar preparado. Su obligación, la del Gobierno, es evaluar todos los escenarios, incluso los que no sean óptimos. Creo que el Gobierno hace bien en estar preparado. Nuestra labor no es tanto preparar el plan B como conseguir que el Plan A salga adelante, que es el que garantiza que si hay un rebrote en algún territorio esas personas no puedan viajar a otros territorios con mejor situación"

"Hasta que no se acabe con el COVID-19, deberíamos intentar mantener el estado de alarma, y todavía no hemos acabado con él"

"Todas las votaciones del estado de alarma han salido adelante con mayoría absoluta (...) Han sido votaciones con mayoría amplia, no se puede hablar de debilidad de un gobierno cuando está sacando las votaciones sin tener una mayoría absoluta entre PSOE y Unidas Podemos"

"En las últimas horas teníamos claro que iba a salir adelante el estado de alarma, pero eso no impedía que intentásemos recabar más apoyos (...) Proteger la vida y la salud es importante y por eso trabajamos en que los apoyos fueran amplios"

"El Ingreso Mínimo Vital es una deuda de este país con la gente más vulnerable (...) Cuando empezamos esta andadura defendíamos que tenía que haber un tipo de renta mínima y nos llamaron de todo. Ahora tiene un consenso muy amplio, incluso por parte de partidos de la derecha. Esto tiene un componente de decencia, de respetar los derechos humanos, y una componente económico. El dinero del Ingreso Mínimo Vital no se va a Suiza. Es un dinero que se gasta en comer, en renovar ropa, un dinero que va a consumo y a demanda interna y que hace que pequeños negocios vayan mejor. Es dinero decente y mejora la economía".

"No voy a entrar en detalles de un proceso judicial. Creo que toda España sabe que ha pasado aquí, tanto que lo ha dicho una comisión parlamentaria. Había una trama en Interior con parapolicías mafiosos que se dedicaban a fabricar fake news con el objetivo de amañar procesos electorales e influir de manera ilegítima en la opinión pública y en la formación de gobiernos".