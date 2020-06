El Ministerio de Consumo va a pedir a la Justicia que obligue a al menos a 17 aerolíneas a informar de manera clara a los usuarios de que tienen derecho a recuperar el dinero de los vuelos cancelados y a que declare nulos los contratos por los que han entregado bonos para volar más adelante si los viajeros afectados no han sido informados antes de ese derecho al reembolso.

El departamento que dirige Alberto Garzón ya se había puesto en contacto con las aerolíneas para pedirles que informasen de manera adecuada de los derechos de los viajeros, tras la avalancha de reclamaciones de clientes que informaban de que se les estaba negando la devolución del dinero o se les habían entregado bonos alternativos sin ofrecerles antes el reembolso.

Consumo va a solicitar la acción de cesación (la vía judicial contemplada en la ley general de defensa de los consumidores) contra esas prácticas, porque considera que esas aerolíneas están omitiendo una información clave a los pasajeros que han pagado billetes que no pueden disfrutar: que tienen derecho a recuperar el dinero.

Consumo pide anular los bonos en lugar de dinero

Va a solicitar también que sean declarados nulos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono como alternativa a la devolución del dinero si antes no se les ha informado con claridad de que tenían la opción al reembolso.

La normativa europea establece que, si se cancela un vuelo, las aerolíneas deben ofrecer a los viajeros afectados la devolución del dinero, o una forma alternativa de transporte lo antes posible, o cuando convenga al viajero, ofreciéndole un bono. Pero si este bono no es aceptado, el reembolso del dinero debe hacerse efectivo en un plazo máximo de siete días.

Cientos de miles de reclamaciones

En España hay presentadas alrededor de 700.000 reclamaciones para llegar a acuerdos con las compañías aéreas por los vuelos cancelados y la devolución del importe que pagaron por los mismos.

En una entrevista en SER Consumidor este fin de semana, la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, aseguró que el usuario siempre tiene derecho a que le devuelvan el dinero. "No se está ofreciendo en muchos casos la información adecuada, hay malas prácticas porque no es solo la alternativa de los bonos o las ofertas de cambio, hay que decir al usuario que tiene derecho a que le devuelvan el dinero que pagó. Es una mala práctica: si no se acepta la oferta, hay que devolverle el dinero", aseguró.