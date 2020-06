"En las compañías aéreas hay malas prácticas, no ofrecen información adecuada"

Bibiana Medialdea pasó por SER Consumidor para repasar la actualidad del consumo, especialmente sobre aquellos casos que tienen relación con los trastornos y dudas que ha generado el Covid-19.

Se pronunció, por ejemplo, sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos y los “peros” de los últimos días de la presidenta de Madrid a que se investigue, como se está haciendo con alrededor de 400 residencias del país: “Me resulta muy sintomático la queja de”politización” de la presidenta madrileña, cuando lo que se debe es garantizar la calidad del servicio que se ofrece a los mayores, los más vulnerables”, para decir después que “ hay que pedir responsabilidades”.

COMPAÑÍAS AÉREAS

Sobre las dificultades de miles de usuarios - hay presentadas alrededor de 7000.000 reclamaciones - para llegar a acuerdos con las compañías aéreas por los vuelos cancelados y la devolución del importe que pagaron por los mismo, dijo que “nuestra idea con el decreto ley que aprobamos era que, en esta situación, sin por supuesto renunciar a los derechos de los consumidores, pudieran llegar a un acuerdo en dos meses con ofertas atractivas”.

Pero eso no parece que esté ocurriendo en muchos casos “y es un poco desalentador”, dijo Medialdea, “que parezcan que sólo existe la alternativa de los bonos o las ofertas de cambio. No se está ofreciendo en muchos casos la información adecuada, hay malas prácticas porque no es solo el bono, hay que decir al usuario que tiene derecho a que le devuelvan el dinero que pagó. Es una mala práctica: Si no se acepta la oferta, hay que devolverle el dinero. También dijo sobre las compañías aéreas que “es el sector que peor está gestionando las reclamaciones. Hay malas prácticas. No están siendo claros y la norma es clara".

Y aclaró en este sentido que el Ministro ya avisó la semana pasada que seguirá dando pasos si no se rectifica. La amenaza es llevar directamente los tribunales a las compañías que no cumplan.

FESTIVALES

También señaló que, sin embargo, la iniciativa de los acuerdos pactado entre empresas y usuarios “en general está funcionando bien”. Dijo la directora general de Consumo que otros sectores como los hoteles no están dando tantos problemas y mencionó el caso concreto de los festivales de música también anulados “y la mayoría de los organizadores están ofreciendo sin problemas el reembolso de las entradas si no hay acuerdo con los usuarios”.

ABONOS DE FÚTBOL

¿Y los abonos del fútbol?, le preguntamos. “Es la misma base del artículo 36 del decreto ley aprobado, como ocurre con las academias o con un gimnasio. Se ha contratado un servicio para disfrutar a lo largo del tiempo y la empresas pueden ofrecer contrapartidas por la parte que no disfrutó el consumidor. En el fútbol, con descuentos por ejemplo para la siguiente temporada”.

DIESELGATE

Sobre el caso conocido la semana pasada de la sentencia del “Supremo” de Alemania (caso Dieselgate) que obliga a Volkswagen a devolverle el dinero que pagó por su coche - menos algunos casos por el kilometraje realizado en estos años, dijo Medialdea en Ser Consumidor que están “muy pendientes de la resolución de la demanda que presentó en nuestro país OCU. Pro está claro que hay deficiencias en el sistema efe protección de los consumidores y los tenemos que solucionar, algunas, ya en vías de solución, como las acciones colectivas que permitirá una defensa más eficaz en casos así”.

ETIQUETADO MIEL

Otra noticia de estos días ha sido la aprobación reciente del nuevo etiquetado de la miel. El responsable de apicultura de COAG, Pedro Loscertales, le dijo en el programa que le gustaba a medias “por la poca precisión del nuevo etiquetado, que permite decir que es un producto español y chino cuando, por ejemplo, sólo tenga el 1%” español y el y 99% de procedencia asiática.

Incluso dijo que el Gobierno se había “plegado a los intereses de la industria”. La directora general dijo que “a nosotros también nos hubiera gustado llegar más allá”, pero eludió a problemas normativas en Europa para mejorarlo “aunque estamos trabajando en ello”. Eso sí, “no nos hemos plegado a los intereses de la industria”, remató.