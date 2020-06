'Josep', la película con sello Cannes del dibujante antifascista y amante de Frida Kahlo

El exilio español ha dejado historias extraordinarias totalmente olvidadas. Como es la de Josep Bartolí, un dibujante que ahora se ha convertido en el protagonista de una de las películas seleccionadas para llevar el sello del Festival de Cannes de 2020, ese que no se celebrará, pero que impulsará a las cintas que hubiera competido si el coronavirus no hubiera paralizado todos estos meses.

Josep es una película francesa, pero que cuenta con producción española. "Cuando descubro el proyecto mi primera reacción fue de envidia y pensé que ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Ellos estaban buscando a un productor español y ahí entré. Es una historia transfronteriza, que ocurre justamente cruzando la frontera entre Francia y España, y visibilizarla, para reivindicar la figura", nos cuenta a la SER, Jordi Oliva, de la productora Imagic, responsable de esta cinta.

Josep Bartoli fue un dibujante, que hacia dibujos en la prensa durante la República. Cuando estalla la Guerra Civil se alista en el bando republicano y cuando gana el franquismo, se ve obligado a huir por los Pirineos a Francia. Allí lo internan en distintos campos de concentración, donde se las ingenia con carboncillos, para seguir dibujando.

"Coincide también en un momento donde la Memoria Histórica se tiene que reivindicar bastante y revisitar episodios que se han quedado olvidado. En Francia pasa igual, les ha costado mucho admitir que tenían en campos de concentración a los campos españoles", explica Oliva, que relaciona aquellos momentos del 36, con la actualidad. "Estamos viendo como llegan a la frontera europea millones de refugiados de las guerras en Siria, se está reviviendo una historia que sufrieron nuestros abuelos", añade.

Después de los campos de concentración, Bartolí se fue a México, donde fue amante de Frida Kahlo y donde publicó un libro titulado La vida en los campos de concentración. En él consiguió publicar los dibujos que realizó en los campos y que llevó consigo escondidos. "Es un poco como el fotógrafo de Mathaussen, pero con dibujos. Es una figura poco conocida en España y en Cataluña", explica sorprendido el productor.

La historia de Josep se contará como una película de animación. "La película está dividida en dos tiempos históricos, el presente que es animación tradicional, y el pasado, que está hecho en dibujos que se mueven. En francés decimos que es un 'film dessinée', una película dibujada. Es un estilo completamente nuevo". La dirige Aurel, un dibujante francés de Le Monde o Le Canard enchaîné, que se enamoró de la historia de Bartolí cuando leyó unos escritos que Georges Bartolí dedicaba a su tío Josep, y decidió realizar esta película.

Pocas películas tienen el privilegio de llegar a Cannes, uno de los festivales más prestigiosos del mundo, con más visibilidad y con uno de los mercados cinematográficos más potentes. Cuenta el productor español que ya pensaban que no irían a Cannes, después de la pandemia, pero al final hubo sorpresa. "Cuando ya nos habíamos presentado, empezó el coronavirus. Mientras el certamen y el gobierno francés decidían qué hacer, nosotros pensamos que esperar al año que viene suponía esperar mucho tiempo; así que intentamos San Sebastián. Se quedó en Cannes latente, pero también la presentamos a San Sebastián. La recibieron y ahora estamos en el proceso y estamos pendientes todavía de esa respuesta. Y mientras estábamos pendientes de eso, Cannes nos manda un email donde nos pedían que estuviéramos atentos, y nos anunciaron".

El festival no se celebrará, la presencia de esta película y de este dibujante catalán, olvidado por la historia de los vencedores, ya no pisarán la Croissete, pero la importancia del sello sigue siendo esencial para una cinta pequeña como es Josep. "Empiezan diciendo nombres como Wes Anderson, François Ozon, Viggo Mortensen, Studio Gibli y Josep, la película. Era como un sueño. No hay festival físico, pero para la película… es que nosotros ya hemos ganado en Cannes, tenemos el sello", explicaba.

"La verdad es que al principio no me daba ni cuenta de que no había festival, porque estábamos tan contentos de estar en sección oficial que no nos dimos ni cuenta. Al final, la alfombra roja es lo de menos, porque el sello de sección oficial es de por vida para mí como productor y para la película. El objetivo es contar una historia y eso se va a hacer y con la circunstancia de que ahora tengo la puerta abierta también a San Sebastián", confiesa Oliva.

San Sebastián puede ser un buen lugar para dar visibilidad a la historia, que cuenta con Sergi López poniendo voz al propio Bartolí, además de la voz y la música de Silvia Pérez Cruz que pone la banda sonora a esos recuerdos, que nos trasladan por la vida extraordinaria que vivió el protagonista. El sufrimiento de los campos de concentración, contrastó con su éxito en el exilio. Primero en México, donde dibujó y conoció a artistas como Frida Kahlo o Diego Rivera. Después en Nueva York, donde siguió dibujando, donde trabajó cómo escenógrafo para distintas películas y donde se codeó con grandes pintores de ese momento como Kooning, Kline, Pollock y Rothk.