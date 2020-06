Sembrando las semillas del amor en la Casa Blanca

En 1989, el dúo británico Tears for Fears le canto al mundo para que "sembrara las semillas del amor". Pero en Estados Unidos, donde las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, la realidad se parece mas a "Everybody wants to rule the world", otro éxito de la agrupación.

La publicación del libro de James Bolton sobre los secretos de la administración de Trump y la mala gestión de la pandemia del presidente de los Estados Unidos han hecho que en la oficina oval se respire un aire de tensión de cara a las elecciones. Bien lo sabe Trump, quien, ante su mitin fallido en Tulsa, bromeo con sus asesores sobre la incapacidad intelectual de Joe Biden, su contrincante demócrata.

Los comentarios del presidente llegan cuando los sondeos aventajan a Biden, y justo cuando el candidato demócrata ha anunciado la búsqueda de una mujer para la vicepresidencia. Pero, como siempre ocurre en esta sección, la respuesta a esta búsqueda parece estar en la música.

Al igual que Tears for Fears, el británico Joe Jackson también incurso en la llamada new wave de la música. Y su single, "Cha Cha Loco", nos recuerda con sus ritmos latinos a una de las potenciales candidatas a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es al son de esa salsa que nos viene a la cabeza la imagen de Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista puertorriqueña que acaba de triunfar en las primarias demócratas de Nueva York.

A pesar de la popularidad de Ocasio-Cortez, su alianza con Biden parece improbable. La búsqueda de una vicepresidenta que afiance los resultados de Biden y la inestabilidad política de Trump nos dejan un futuro muy incierto para la política estadounidense. Pero, ¿serán las semillas del amor finalmente sembradas en la Casa Blanca?