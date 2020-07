La otra cara del producto estrella del confinamiento: el papel higiénico

Tras la declaración del Estado de Alarma observamos imágenes nunca vistas de clientes haciendo acopio de alimentos en los supermercados, pero si hubo un producto que destacó más que ninguno fueron los rollos de papel higiénico. Tal fue la demanda que encontrarlo en algunos establecimientos parecía casi misión imposible.

¿Por qué había tanto miedo a quedarnos sin papel higiénico? ¿Por qué fue el producto más demandado durante la cuarentena? En SER Consumidor nos lo hemos preguntado y hablamos con José Ramón Iracheta, country manager en España de la empresa Essity, uno de los mayores fabricantes de papel higiénico en el mundo.

Según Iracheta toda la situación con el papel higiénico fue “una auténtica locura” y comentó que “ha sido el producto estrella en esta crisis porque es algo que siempre tienes que tener en casa”, pero se produjo efecto llamada al ver que tanta gente lo demandaba y esto provocó “un boom de ventas que ha sido una pasada”.

Aunque la inmensa demanda de papel higiénico no ha sido cosa de los españoles, ya que según contó Iracheta en los micrófonos de SER Consumidor, ha sido un fenómeno que ha ocurrido “en todos los países”.

El acopio de papel higiénico hacía difícil encontrarlo en los supermercados / Getty Images

Además, los fabricantes de papel higiénico tuvieron la suerte de que no solo los clientes lo demandaban, sino que durante el confinamiento el papel higiénico fue estrella también en las redes sociales, ya fuese haciendo “challenges” de darle toques como a un balón de fútbol o la gente disfrazada con él. Todo un fenómeno viral. “En un día normal fabricamos 2 millones de rollos, pero durante la cuarentena aumentamos la producción en un 40% o 50% más”, explicó Iracheta, pero quiso aclarar que “lo que ha aumentado ha sido el consumo en el hogar y ha bajado el consumo fuera, en oficinas, aeropuertos o restaurantes”.

Como anécdota nos contaba que “algunos empleados se quejaban de no poder ir a la fábrica a coger rollos porque no quedaban en los supermercados. Pero no ha habido mercado negro”, bromeaba. “Hicimos bien en dejar de fabricar especialidades y nos centramos en ser eficientes y hacer más rollos. Lo que quieres es tenerlo y no tener que limpiarte con el AS”, explicó en tono de humor el colchonero confeso.

Desde Essity no sintieron miedo de no poder atender la demanda y destacó que tampoco subieron los precios de este producto. Iracheta concluyó diciéndole a Jesús Soria que “ojalá no me tengas que entrevistar en mucho tiempo, eso será que todo va bien y volvemos a la normalidad”.