Canciones de julio: The Killers, Luna Ki, HAIM, Stay Homas, Cómo vivir en el campo, Travis, Julia de Castro...

Festivales cancelados, grabaciones congeladas, composición por Skype... Aún no tenemos muy claro cómo va a ser la "nueva normalidad" en el mundo de la música pero, tras la debacle provocada por el coronavirus, el sector ha reaccionado con tantas ganas y tanto talento como de costumbre. La publicación de nuevas canciones, de hecho, no se ha resentido en absoluto y, a tenor de lo que hemos escuchado últimamente, la cosecha veraniega promete y mucho.

Nuestra lista de Spotify Chinchetas 2020 ya está actualizada con 10 nuevos temas que no vas a poder dejar de escuchar: el enésimo acercamiento a la cacnión de pop perfecta, ritmos latinos (que tendrás que bailar al aire libre y, si puede ser, con mascarilla), artistas debutantes a los que hay seguirles la pista...

A Ghost (Travis)

Entre 1999 y 2001, coincidiendo con la publicación de The Man Who y The Invisible Band, Travis se convirtió en una de las bandas más exitosas del mundo. De hecho, el grupo liderado por Fran Healy fue, junto a Radiohead, una de las grandes influencias de Coldplay. Pero su popularidad, con los años, quedó sepultada entre el recuerdo del brit pop y la irrupción de las grandes bandas del siglo XXI: The Strokes, Arcade Fire, Arctic Monkeys... Desde entonces, los de Glasgow han espaciado sus publicaciones, pero sin dejar de facturar grandes piezas pop. El último ejemplo, con un vídeo medio improvisado durante el confinamiento, es la adictiva A Ghost, primer single del su noveno disco –10 songs, que saldrá en octubre– y una clara invitación a liberarse del pasado para vivir el presente intensamente.

Gotta be patient (Stay Homas)

Tres músicos confinados en su casa de Barcelona han sido la sensación durante estos meses. Desde su terraza tocaban canciones donde, en varios idiomas y ritmos, narraban situaciones con las que más de uno se sentía reconocido en esos días. En cuanto pusieron entradas a la venta para sus primeros conciertos, volaron en minutos, certificando lo que ya se intuía: habían entrado en estado de alarma siendo unos desconocidos y salían en el mejor momento de su carrera. Este mes de julio publican con Sony una mixtape en la que recopilan buena parte de esas canciones que compusieron cuando no podían salir de casa y lo van a titular Desconfination. Gotta be patient es uno de esos temas que llegó a versionar hasta el mismísimo Michael Bublé. En la mixtape la comparten con la cantante Judit Nedderman, una voz que empasta a la perfección con el ritmo caribeño y el buen rollo del grupo.

Refugio del martes (Cómo vivir en el campo)

Siempre te he amado, nunca he dejado de quererte, toda mi vida es para ti. Este romanticón e interminable título es el nombre del cuarto disco de Cómo vivir en el campo. Lejos del sensiblerismo de su fachada, lo nuevo de este trío madrileño aguarda un disco muy pensado (y redondo) y que no solo se sumerge en la casi autosumisión del amante roto. En Refugio del martes, la banda se acerca a un pop más pegadizo al que ese juego con las palabras "corazón", "robinsón", "camarón" y "tiburón" le sientan de maravilla. Un cariñoso recorrido que empieza hablando del amor ciego y que acaba abriendo los ojos con la frase final: "no es el agua lo que ves azul, es el cielo, tiburón". De esto y mucho más hemos hablado con ellos en una entrevista que pronto podrán leer en Fuego y Chinchetas.

Bolita (Luna Ki, Negro Dub)

Las distancias entre géneros son cada vez más cortas y a veces hasta se confunden. En el último single de la jovencísima Luna Ki, además de referencias al manga y al J-pop, hay destellos de Bad Gyal, de Cupido o de J Balvin. Pero detrás de este hit tan inmediato y veraniego hay estudios musicales de conservatorio y mucha más historia de la que parece. Luna nació en Barcelona y vive en Madrid, pero por sus venas corre sangre cubana, argentina, judía y ucraniana. Una mezcla que ella exhibe con orgullo y que, en esta ocasión, ha modulado inspirándose en la cumbia villera que arrasa en las discotecas de Buenos Aires. ¿Canción del verano?

Caminadora (Julia de Castro)

Aunque La Historiadora es el primer disco que firma con su nombre, la abulense Julia de Castro llega con mucho camino recorrido... y no es un camino convencional. El álbum se empezó a grabar en Arizona hace cuatro años y lo ha ido completando entre Roma –donde ha estado becada por la Real Academia de España– y Ciudad de México. No es de extrañar, además, que haya contado con la producción de Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido) porque a ambos les encanta triturar géneros: jazz, cabaret, cumbia, copla, spoken word... Pero De Castro tiene alma de artista total: hace unos meses publicó el ensayo La retorica delle puttane, en el que reflexiona sobre la prostitución, y con el proyecto De La Purissima (en cuyos directos ya cantaba Caminadora) recién disuelto, estrenó una obra en el Centro Dramático Nacional. También reivindica el provincianismo y admira a Juancho Marqués, Bad Bunny o Jorja Smith. ¿Qué más se puede pedir?

Never been in love (Gatlin)

El medio oeste americano es una cantera inagotable de cantautoras talentosas que se mueven como pez en el agua entre el pop, el rock y el folk. La última perla, llegada desde Nashville (Tenessee), se hace llamar Gatlin y, de momento, solo ha publicado medio docena de singles en los que, sobre todo, explora paisajes emocionales. En never been in love, por ejemplo, habla del miedo que tiene a no enamorarse jamás... Pero su actitud nos recuerda a Waxahatchee, St. Vincent o Cat Power. ¡Más que de sobras para no perderla de vista!

The Steps (HAIM)

Las hermanas Haim acaban de publicar Women in music pt. III. No sabemos cómo lo hacen, pero disco que sacan –y ya van tres– se meten de lleno en el candelero. En este caso aún con más interés tras la revalorización de la banda desde sus anteriores publicaciones. Recordemos que en este 2020 iban a venir al Mad Cool compartiendo cabecera de cartel y día con Alt-J, Parcels, Mumford & Sons, Royal Blood... Pero vamos al grano. El trío californiano ya tenía cerrado el disco cuando una semana antes se sacaron de la manga este The Steps que habla de empoderamiento y que desde el principio galopa sobre un infeccioso ritmo de batería: "And though we share a bed, you’d know that I don’t need your help (y aunque compartimos cama, deberías saber que no te necesito)". Y este elepé no es solo The Steps, es también Gasoline, Don't wanna y así hasta los 13 cortes que tiene el disco.

Reina (Miss Caffeina y Rozalén)

Reina es una canción redonda: metáforas claras, una melodía que va creciendo y un mensaje de aliento a quien en un momento determinado no ve salida y con los años perdona y se reconcilia con su pasado. Es normal que sea una de las canciones que más alegrías le está dando a Miss Caffeina. Durante la semana del orgullo, han publicado una nueva versión del tema con Rozalén y la canción se hace todavía más grande.

My Own Soul's warning (The Killers)

El segundo adelanto del próximo disco de The Killers está tan lleno de luz como sus trabajos más memorables. My Own Soul's Warning es una canción perfecta para bailar en verano y provoca que entren más ganas de escuchar ya el que será el sexto disco de la banda, Imploding The Mirage. La portada de este single es del artista Thomas Blackshear y retrata a los Crow, una tribu de indios que dio permiso al grupo para usar el retrato en una carta: "Nuestra gente es consciente de la necesidad de contribuir a mantener el ánimo positivo", decían. Escuchando esta canción es imposible no tenerlo.

Lo importante es estar cómodo (Carrera)

A quién no le gusta un vinito con limón, amigos, verano y estar tirado sobre el césped de un parque (en el caso de esta canción son las Vistillas de Madrid). Esto es lo que decreta una de las bandas más interesantes que han nacido en este 2020 –no todo va a ser horrible en este pandémico año–. Ellos son Carrera, y a pesar de ser nuevos no son novatos, parte de sus integrantes vienen de la extinguida Noise Nebula lo que les aporta madurez pese a que el proyecto cambia en muchos sentidos. Este cuarteto va rumbo a su primer EP que verá la luz este verano y del que ya hemos podido escuchar Café, Buscando un hueco y ahora este tema que pretende retratar los pequeños placeres que da la vida. El noise y esa voz susurrante del principio que evoluciona a tonos estridentes en un estribillo en busca de la exaltación de la amistad. Ya sabéis, "lo importante de estar cómodo".