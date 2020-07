Los peligros del presentismo

Como es evidente, se trata de una forma de hacer historia muy peligrosa porque implica el revisionismo continuo de los hechos pretéritos. Como Colón vivió en una época en la que la guerra, la esclavitud y la tiranía, eran lo normalizado, él debe de someterse a nuestros juicios de valor y, por lo tanto, ser señalado como instigador de un genocidio en América. Como el Imperio Romano arrasó el continente europeo para conquistar, esclavizar y someter al resto de pueblos que había en aquella época en el Viejo Continente, debe de ser señalado y juzgado como genocida. Del mismo modo, como Napoleón invadió España a principios del siglo XIX y sus tropas, saquearon, violaron y sometieron a los ciudadanos españoles, el Estado Español está en su derecho de exigir a la República Francesa la restitución de los daños producidos en esa contienda...

El mundo al revés

Como es lógico, las dos últimas opciones que he dado en el párrafo anterior no son reales. Nadie ha dicho nada de eso, pero sí sobre los crímenes genocidas que cometieron los españoles en el siglo XVI.

¿Por qué en unos casos la revisión histórica se decanta por un aspecto y en otras no? La respuesta es bastante sencilla. Estas ideas son lanzadas por grupos populistas que desafían la cordura de cualquiera con argumentos tan peregrinos. Pronto dirán que Alfonso X era todo menos Sabio, ya que no fue elegido democráticamente por el pueblo que gobernaba. Y si no, el tiempo.

Lo que no debemos olvidar es que el historiador debe contar los hechos del pasado, no opinar sobre ellos y ni mucho menos, juzgarlos con su propia moral. De lo contrario, desde el minuto 1 de la Historia, no encontraremos absolutamente a nadie que merezca nuestro reconocimiento.