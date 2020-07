"Es una queja que recorre media España": el análisis más tenso de la polémica arbitral y el Real Madrid

Sergio Ramos, transformando un penalti sancionado a instancias del VAR por pisotón de Dani García a Marcelo, permitió al Real Madrid derrotar al Athletic Club en San Mamés (0-1) y acerca al título liguero al conjunto blanco.

El conjunto vasco se quejó de que el VAR no revisase una jugada parecida unos minutos después con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García que no fue sancionado. En la ‘Barra libre’ de SER Deportivos, la tertulia más caliente de la radio deportiva, debaten la jugada:

Antonio Romero: “El Madrid va a ganar esta liga porque está jugando mejor, tiene mejor plantilla y tiene mejor entrenador. Piqué ha empezado a rajar de los árbitros cuando ahora son segundos, como cuando lo hizo Sergio Ramos. Todo esto se resume en una frase: ‘El que no llora, no mama’. A Muniain le faltó decir, cuando se quejó, ‘y por cierto, cuando jugamos contra Messi, tendrían que haberle expulsado a él’. El Madrid, como institución, desde que empezó la temporada, no ha rajado nunca. Me niego a que hagáis pensar a la gente que el Madrid va a ganar por el VAR.

Por otra parte, el Atlético de Madrid tendría que estar mosqueado, porque ha tenido una actitud lamentable dos tercios de la temporada. Ha tirado LaLiga”.

Miguel Martín Talavera: “Lo sangrante de ayer es que hay una diferencia en muy pocos minutos de una jugada a otra muy parecida. Le rearbitra Gil Manzano, que es de los peores árbitros de LaLiga, uno de los responsables de todo esto. ¿El Barça hace mal en quejarse a los árbitros? Sí. ¿Pero el Madrid se puede estar quejando de que tienen peores horarios y que tienen peor descanso? No”.

Íñigo Markinez: “El Madrid no ganó merecidamente. El resultado justo era un empate. El hecho de que no vaya a mirar el penalti…. Y no estoy en contra de la tecnología. El día que se consiga que el fútbol se pueda jugar sin árbitros ni VAR, podremos celebrarlo. El VAR no rearbitra. La jugada que pita penalti, para mí sí es. Está el árbitro a tres metros y no la ve, le rearbirta el VAR. En la otra jugada, el árbitro tampoco lo ve, pero no le rearbitra el VAR. Siempre beneficia a los mismos”.

Jordi Martí: Esto es una queja que recorre media España que se da cuenta de una cosa, que en todas las jugadas dudosas desde la reanudación, siempre beneficia al mismo. Toda España se asombra”.

Manuel Esteban, 'Manolete': “Todos sabemos que el Madrid y su vitrina está dedicada a los árbitros. Que Zidane se preocupe de Guardiola y del Manchester City que está a años luz del Madrid”.

