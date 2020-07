La viral respuesta de Iñaki Williams y Unai López para reclamar penalti de Sergio Ramos

El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, se mostró muy crítico con el arbitraje de este domingo en San Mamés en la derrota ante el Real Madrid (0-1), un choque en el que cree que ha visto que "como está siendo la tónica en las ultimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan este tipo de decisiones".

"Ya vemos cómo esta siendo la tónica en las ultimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan este tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", dijo tras el encuentro un Muniain disconforme con la disparidad del criterio del VAR entrando a valorar el penalti que dio la victoria al Madrid y no una posterior parecida en el área visitante.

"El penalti en directo me ha dado la sensación que no era, luego han entrado a revisarlo y unos minuto más tarde una jugada de Raúl, en la que ha recibido un pisotón, no ha ido a mirarlo", se quejó.

Iñaki Williams y Unai López

Iñaki Williams y Unai López se sumaron en las redes sociales a las quejas de su capitán, Iker Muniain, sobre el arbitraje este domingo en San Mamés en la victoria del Real Madrid sobre el Athletic Club.

Ambos han tuiteado la jugada del pisotón de Sergio Ramos a Raúl García en el área madridista que ni se sancionó ni entró el VAR a revisarla, acompañada de emoticonos de asombro e incluso uno con un monóculo.

El Real Madrid se impuso en La Catedral con un penalti transformado por Sergio Ramos. La pena máxima, por un pisotón de Dani García a Marcelo, no fue pitada en principio por el colegiado del encuentro, José Luis González González (Comité Castellano y Leonés), pero luego sí lo hizo a instancias del VAR.

Garitano: "El VAR me gusta, pero a veces te tienes que fastidiar"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió tras la derrota frente al Real Madrid que aunque "tiene cosas que mejorar" le gusta el VAR y por ello asume que "cuando te toca en contra", como hoy con el penalti que les costó el partido, "te tienes que fastidiar".

"Siempre he dicho que es una tecnología que ayuda más que perjudica. Con las mejoras que tiene que tener, me gusta. Así que hoy no puedo decir lo contrario", comentó el técnico cuestionado sobre la acción de Dani García sobre Marcelo de la que fue avisado el colegiado González González desde la sala de videoarbitraje.

Zidane: "Estoy cansado de que digan que ganamos por los árbitros"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido este domingo que está "cansado" de oír que su equipo gana los partidos por "los árbitros", después de que el VAR dictaminase el penalti que dio el gol de la victoria al conjunto blanco ante el Athletic Club en San Mamés (0-1), y ha asegurado que hay que "respetar" al líder de LaLiga Santander.

"Estoy cansado, porque siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. No es así. Estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid y a los jugadores. Esto no va a cambiar. Estamos luchando. El árbitro se ha ido a revisar la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti", declaró en rueda de prensa.

