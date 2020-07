"Fíjate qué barbaridad he dicho, pero es así": el ataque de sinceridad de Alvaro Benito sobre este Real Madrid

El Real Madrid superó con solvencia al Granada Club de Fútbol en el Nuevo Los Cármenes para dejar LaLiga a punto de caramelo. Al conjunto blanco le valen dos empates en las dos jornadas restantes (Villarreal y Leganés) para ser campeón, y ganando al Villarreal el jueves podrá festejar ya el título sin esperar a la última jornada.

La solidez defensiva del cuadro blanco, el cual ha dejado la portería a cero en seis de los nueve encuentros disputados tras el parón generado por la pandemia del coronavirus, fue objeto de mención durante el partido en 'Carrusel Deportivo'.

Para Álvaro Benito, el equipo madridista protagonizó sus mejores 45 minutos tras el parón en el primer tiempo del duelo del Nuevo Los Cármenes. Y el exjugador blanco señaló al entrenador, Zinedine Zidane, como persona clave en el engranaje del equipo.

"La primera etapa de Zidane difiere de esta. Es cierto que aquel equipo no necesitaba tanto rigor para ganar, y es una realidad. Zidane a principio de esta temporada se dio cuenta de que o el equipo empezaba a funcionar a nivel colectivo como un reloj, que mejorase defensivamente, que fuese un equipo más comprometido y el equipo ha mejorado mucho a nivel táctico. Para mí este equipo está mucho mejor entrenador que el de las tres Champions, fíjate qué barbaridad he dicho. Pero quizás ese equipo no necesitaba eso y necesitaba que les dejasen a su aire, al intercambio de golpes era un equipo imparable porque tenían más dinamita que nadie", comentó Álvaro.

Automáticamente, enseguida el resto de comentaristas de 'Carrusel Deportivo' destacaron la importancia de la experiencia, pues Zidane ya acumula más de cinco años en los banquillos. "Si un entrenador ve que su equipo trabaja, estás encantado. El Madrid ahora mismo no se puede negar que es un equipo muy comprometido con todas las obligaciones", sentenció Álvaro Benito.

Además, el comentarista y entrenador dejó claro de cara a la Champions League que el hecho de que Eden Hazard no esté al 100% es un problema de cara al encuentro ante el Manchester City del próximo 7 de agosto, el cual afrontará el Real Madrid tras el 1-2 del Santiago Bernabéu. "Siempre digo que los títulos y este tipo de partidos los deciden los grandes jugadores y Hazard lo es".