"Antes no le veía esto a Zidane": Manu Carreño apunta el factor diferencial del técnico francés

El Real Madrid acudió a Los Cármenes sabedor de que allí se jugaba media liga. Los blancos salieron en tromba en la primera parte y decidieron un encuentro en el que acabaron pidiendo la hora por el arreón final del Granada. Pero la primera mitad, con cinco centrocampistas sobre el campo, fue de un altísimo nivel. El Madrid sorprendió, dominó y finalizó sus jugadas. Está a punto de coronarse como nuevo campeón de Liga. Y Manu Carreño, conductor de El Larguero en la Cadena SER, cree que Zinedine Zidane tiene mucho que ver en eso:

“Zidane cada día me sorprende más. Ya no sabes cómo te va a salir. Lo que me llama la atención de él, es la variedad táctica y la riqueza táctica que está demostrando. La jornada que viene, ¿cómo le va a jugar el partido el Villarreal? El City de guardiola sabes cómo va a jugar. Pero ahora veo una riqueza táctica que antes no le veía a Zidane”, explicó Carreño.

Álvaro Benito, entrenador y comentarista habitual en la Cadena SER, también ha remarcado la labor del técnico galo dentro del club blanco. Benito ha apuntado que este Real Madrid juega totalmente diferente al de la primera ‘era Zidane’, cuando el conjunto merengue ganó tres Champions seguidas. Antes era mucho más “anárquico”, ahora, ha dicho, “es lo contrario”. “Si aquí no hay mano del entrenador, ¡apaga y vámonos! Lo ve un ciego”, añadió el entrenador.

“El Madrid tiene mejor inicio de juego, apenas cuenta con pérdidas en salida. La presión adelantada es muchísimo mejor que antes. Hay muchos elementos que influyen que el equipo esté mejor construido”, agregó Benito.

Además, Mario Torrejón, periodista y colaborador en la Cadena SER, ha aseverado que “es la Liga de Zidane” después de haber cogido a un equipo que estaba “muerto” hace un año.