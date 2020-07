El alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha asegurado en El Larguero que "va con el Madrid" en LaLiga. "Después de ese detalle, esperemos que el Madrid gane LaLiga este jueves", ha asegurado. Ante la sorpresa de algunos comentaristas de El Larguero ante su bien sabido sentimiento atlético, Almeida ha reformulado: "¿Puede ganar el Atleti LaLiga? Entonces el Madrid es el mal menor".

Se refería Almeida al comunicado oficial del equipo blanco en el que ha pedido a sus seguidores que no vayan a Cibeles si el Real Madrid finalmente gana LaLiga. "El gesto del Real Madrid es de diez, pedirle a sus aficionados y a sus jugadores que no acudan a Cibeles es de diez", ha insistido el alcalde.

Cuestionado por si le preocupa la eventual celebración si el Madrid finalmente gana LaLiga, ha respondido: "Por supuesto que me preocupa, todos hemos visto las imágenes del Baskonia en Vitoria o las de Cádiz. El fútbol despierta pasiones y a veces es difícil contenerlo. Dicho esto, visto el comportamiento de los madrileños estos meses, confío en que no haya problemas, que se celebre desde los balcones con las banderas y que lo dejemos ahí en una temporada muy atípica y extraña y que por lo tanto sea así la celebración también".

"No hay que ir a Cibeles, pero no tengo la capacidad de prohibirlo legalmente. Sí tengo la obligación de decir que quien quiera ir contra todas las recomendaciones, no lo vamos a poner fácil. Que sepan que va a haber que ir con mascarilla y se va a hacer un control de aforo muy limitado. Lo mejor es que no se vaya a Cibeles este jueves", ha afirmado.

En esta misma línea, ha realizado una propuesta con el ejemplo de los aplausos sanitarios en mente: "Igual que aplaudíamos a los sanitarios, aunque nos hubiera gustado ir a darles abrazos. Pues aquí lo mismo, que les aplaudan desde los balcones, aunque les habría gustado ir a Cibeles".

Almeida también ha confesado que una vez se bañó en la fuente de Cibeles: "Yo he ido a Neptuno, claro que sí. Tengo que reconocer que incluso me bañé en Cibeles alguna vez con la selección española. En el Mundial del 94".

"¿Si habría que salir todos los días a aplaudir al Cholo? Hombre, por supuesto. Quien discuta lo que ha hecho el Cholo… Cuando uno se acostumbra al caviar es muy difícil dejarlo y nosotros comimos pan con mortadela durante muchos años"., ha dicho.

