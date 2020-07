Todos los gastos hipotecarios deberán pagarlos los bancos

Si la semana pasada el TJUE se pronunciaba a favor de los usuarios en las cláusulas suelo, ayer volvió a pronunciarse y sentenció que todos los gastos hipotecarios (notaría, gestoría, registro y tasación), también deben ser abonados por los bancos y no por los consumidores.

Con ello, tira por tierra la postura del Tribunal Supremo, que había sentenciado que esos gastos había que repartirlos entre entidades y usuarios. Se deja al margen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pero también se podrán reclamar todos los gastos de cancelación, siempre que no se hayan explicado de manera transparente. Ahora abre un camino de negociación entre los usuarios y sus entidades, aunque seguramente terminarán en reclamaciones judiciales. De estas medidas se benefician alrededor de ocho millones de hipotecados.

Además, las costas de cualquier procedimiento que afecte a cláusulas abusivas (ya no sólo gastos, también suelo, IRPH, multidivisa, etc.) y resulten favorables al afectado deberán ser asumidos por la entidad bancaria. ASUFIN ha aplaudido la decisión del TJUE “que establece con claridad que no pueden repartirse los gastos entre consumidor y banco, de forma “salomónica”, tal y como estableció el Tribunal Supremo”.

Para Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, “es una gran noticia para todos los afectados por cláusulas abusivas en sus hipotecas. Europa ha dejado claro que si un consumidor tiene que incurrir en gastos procesales para reclamar, el juez deberá condenar en costas al banco. Esto es, los bancos tienen que prepararse para asumir el coste de todos los procedimientos judiciales que hay en marcha que son de un mínimo de 3.000€ en los tribunales Madrid”.

OCU también se ha pronunciado sobre la sentencia: “Es una noticia positiva y ya esperada, que viene a dar la razón de forma definitiva a una controversia que tiene su origen en una demanda de OCU que, en diciembre de 2015, obtuvo una sentencia histórica del Supremo que estableció que era nulo y abusivo que los bancos impusieran a los clientes la totalidad de los gastos de formalización”.

La organización lamenta “la exasperante lentitud de la justicia que favorece a los bancos y perjudica a los consumidores y pide la creación de mecanismos ágiles de resolución de litigios”. Y destacan que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por enésima vez, ha rectificado una decisión del Tribunal Supremo Español”.

ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ha destacado “la importancia del fallo dictado por el TJUE, que pone en la picota las prácticas de la banca española y erige al tribunal europeo en garante efectivo de los derechos de los consumidores frente al abuso hipotecario y las interpretaciones probanca del Supremo”.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana también ha aplaudido la sentencia del TJUE “que permitirá a los consumidores reclamar la totalidad de los gastos abonados y no solo de forma parcial como hasta ahora había dictaminado el Tribunal Supremo”.