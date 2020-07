📻LEO MESSI en M+



"Lo principal es hacer autocrítica, de puertas hacia dentro"



"No hicimos una buena temporada, ni de juego ni de números"



"En las ganas no nos pueden ganar, ningún equipo"



"No hace falta llevar el brazalete para darse cuenta de lo que hicimos" pic.twitter.com/eTniWwc2g6