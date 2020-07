Javi Calleja: "¿Si me vuelve a llamar el Villarreal? Pasó una vez pero no volverá a pasar"

El que era hasta hace unas horas técnico del Villarreal, Javi Calleja, ha charlado en El Larguero con Yago de Vega después de que el club le comunicara que no confiarían en él para la próxima temporada. El Villarreal jugará Europa después de unas temporadas complicadas. Sin ir mas allá fue el madrileño quien regresó al submarino amarillo para evitar su descenso a Segunda.

Javi Calleja no se enteró hasta hace unas horas que dejaría de comandar este proyecto por un cambio de rumbo en la idea de club: "Al final los que mandan en el club, a los que estoy agradecido, han decidido que necesitaban emprender una nueva etapa con un entrenador nuevo. Es algo que ya tenían pensado desde la derrota en casa frente al Leganés"

"Hoy me lo comunican oficialmente. Me dejaban entrever cosas, Yo estoy con la conciencia tranquila con lo que he hecho, los números están y con eso me quedo. me quedo con estos tres años, el cariño de los jugadores y el compromiso del vestuario", añade Calleja, a quién también le pilló por sorpresa este anuncio.

A pesar de su sorpresa, Calleja muestra su elegancia y no quiere dedicarle malas palabras a las que hasta ahce poco eran sus superiores: "Sinceramente, les he dicho mi punto de vista. Jamás voy a hablar mal de los dirigentes del Villarreal, ellos pensaron que lo mejor era cambiar de aires y no hay que mirar a lo que ha pasado"

"Me hubiese gustado que hubiese sido diferente. Cuando uno lo ha dado todo, pues me voy tranquilo que luego cada uno sea responsable de las decisiones que toma"

"Pasó una vez pero no volverá a pasar. No creo que se dé una situación similar a eso. Mi camino ya va por otro lado", descartando así por completo una vuelta al conjunto groguet, al que ya regresó la temporada pasada para rescatarlo del descenso.

