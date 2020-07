Tebas no ha pensando en dimitir ni lo hará: se siente respaldado por los clubes

En LaLiga tienen la sensación que se quieren "cargar" a Javier Tebas. Desde la organización piensan que los políticos van a por él y que el presidente de LaLiga podría ser imputado o investigado a pesar de haber autorizado un viaje sin datos de infectados a bordo, según informó Toño García en El Larguero.

No obstante, Javier Tebas ni ha pensando en dimitir ni lo hará. Se defenderá de todo tipo de ataques y acusaciones y se siente respaldado por la mayoría de clubes, que es lo que le importa. Sin embargo, se siente 'tocado' anímicamente por los ataques que está sufiendo.

LaLiga considera que los playoffs no se pueden demorar más



La postura oficial de LaLiga es que han estudiado la situación deñ Fuenlabrada y creen que no se pueden demorar más los playoff. Por ello, deciden no esperar al equipo fuenlabreño y dan el partido contra el Deportivo por 'no disputado'.

Proponen al Elche para los playoffs pero será el Comité de Competición quien tome la decisión. Al Deportivo ni se le nombra en el comunicado: creen que está descendido a pesar de los tres puntos. Consideran que es difícil que Competición los salve.

