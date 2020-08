Manolo Escobar y las canciones con olor a pueblo

"España huele a pueblo, a copita de vino, a mañana de invierno…". Bendito olfato el de Manolo Escobar, que con esta costumbrista y perfumada canción con título España huele a pueblo, se enorgullece de lo bonito que es pertenecer a un país tan rural. Sin embargo, y a juzgar por la letra, del pueblo tan solo le chifla el aperitivo, el paseito con los niños y el me vuelvo a la capital que aquí no me quedo.

Entre Flores, fandanguillos y alegría, no le falta ni un topicazo. De la siesta en su Mi querida España, pasando por los toros y olés, hasta su apuesta imagen de galán repeinado. Y si hubiera un premio para el cantante que más veces ha usado la palabra España en sus canciones, seguro que este coplista sería el pichichi. Hasta el himno es suyo: Y viva España. Bueno, igual no es el himno, pero lo preferimos antes que la sobrada machista que es La minifalda. Al menos, le robaron un carro, hizo un éxito y le sirvió de trampantojo. Porompom pero, NO.

Canciones que huelen a pueblo

La cuarta entrega del Chinchetas Tour en el A Vivir del verano también nos ha hecho regresar al pueblo, hacer una vida mucho más rural, e incluso teletrabajar y luego ir a regar el huerto. Y nos hemos dando cuenta de que hay muchas canciones que habla de esto:

No han faltado las canciones de La M.O.D.A., Rodrigo Cuevas, Lorena Álvarez, Kiev cuando nieva, Boyanka Kostova, Delorean, El Petit de Cal Eril...

Conciertos en

Los pueblos y zonas más despobladas de España no se quedan sin conciertos, ni mucho menos. Aquí os dejamos alguna de nuestros favoritos (y mira que pedazo de recomendaciones):

Boina Fest (8 de agosto)

La Regadera

Enseco

Mad Coldosky

Guapo Calavera

Básico

Volumnia

Effe

Simulacro

Varo V

Festival Sonna

20/8 - Pecker

Palencia Sonora

1/08 - Celtas Cortos

14/08 - Sidonie

29/08 - El Kanka

4/09 - Miss Caffeina

12/09 - Coque Malla