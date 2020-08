Lopetegui: "Este equipo tiene una mentalidad y un carácter indomable en las dificultades"

Recuperado de la emoción en una noche de gloria para el sevillismo, el entrenador Julen Lopetegui atendió a El Larguero para poner en valor el éxito certificado en Colonia. En plena celebración de la Europa League, el técnico del Sevilla FC se mostró "orgulloso de dirigir a este grupo" al que no paró de elogiar: "Aquí todo el equipo está al servicio de una idea".



Para Lopetegui, la esencia está en "una mentalidad y un carácter indomable en las dificultades" que volvió a relucir en una nueva remontada. "Yo sabía que el equipo no se iba a venir abajo", reconoció, recordando el tramo en que fueron por debajo en el marcador. Su decisión entonces no fue otra que "asumir riesgos, porque no sabemos hacer otra cosa".

Hubo que contener el aliento una noche más gracias a intervenciones salvadoras de Bono, pero la estrategia salió a las mil maravillas. "Los porteros están para parar y los delanteros para meter goles, forma parte de nuestra profesión", aseguró el míster, además de que "hay que saber sufrir para conseguir los objetivos": "¿Cómo vamos a ganar la Europa League sin sufrir? Ni en Segunda División, esto es fútbol profesional".

Preguntado por sus lágrimas con el pitido final, Julen Lopetegui admitió haber sentido "emoción por gente muy querida que ya no está, que me estará viendo desde arriba". La consecución de la meta hace estallar de júbilo a sus responsables, aunque el técnico ha tenido queregaló ni un segundo de atención: "No me acuerdo de nada malo, solo de gente buena". "Todos tenemos gente cercana a los que queremos mucho y los llevamos en el corazón, seguro que han estado empujando desde arriba para que ganemos", culminó, justo antes de reincorporarse a las celebraciones con los suyos.

