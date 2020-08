Roma, siempre Roma

Es todo un clásico. Los veranos en SER Historia se llenan de música y de historia de Roma. Es curioso, pero aun siendo estos programas especiales una repetición de los mejores momentos de la temporada, tienen gran éxito en las descargas. Y es que, parece una obviedad, pero nuestra herencia romana, y lo dice un egiptólogo, es muy grande. Podemos seguir su rastro en nuestra vida cotidiana de muchas maneras hasta el punto de que un romano del siglo I o II de nuestra era, si caminara por el centro de una gran ciudad moderna, encontraría muchos elementos afines: aceras, pasos de cebra, casas de 5 o 6 pisos, lugares de ocio y de comida...

Nada nuevo bajo el sol

Decía en la entradilla es comentario sobre el revisionismo histórico que tan de moda está. En este programa se escuchará hablar bien de Roma de su avance cultural, de su sociedad, aunque algunos lo criticarían por tener pena de muerte, por invadir y someter tierras extranjeras (entre ellos Hispania), aniquilar y esclavizar pueblos enteros... en fin, lo mismo que ha hecho el ser humano desde el principio de los tiempo. Pero no me cansaré de decir que no podemos calificar el pasado con las ideas del presente. Y si lo hacemos así, que Dios nos pille confesados porque en un futuro este programa podría tildarse de incitador a la violencia, cristianófobo, carnívoro y todo lo que queramos ver.