Manu Carreño: "No era necesario que el mejor jugador de la historia pasara por esto"

A las seis de la tarde finalmente tras una espera de aproximadamente una hora, Messi anunciaba en Goal.com su intención de cumplir su contrato y permanecer en el Barcelona una temporada más, después de no querer entran en una batalla judicial con el FC Barcelona, tal y como dijo el astro argentino en la entrevista.

Manu Carreño, Dani Garrido, Lluis Flaquer, Jordi Marti y Sique Rodriguez analizan todas las declaraciones de Leo Messi y las sensaciones que quedan tras esta bomba. Después de muchos giros y cambios de guión, al final el argentino se quedará, al menos, una temporada más en el FC Barcelona y a las órdenes de Koeman.

Así lo valora Manu Carreño: "Por muy cansado que esté o la mala relación que tenga con Bartomeu, el mejor jugador de la historia no era necesario que pasara por esto. Leo debería estar por encima de esto, porque creo que está muy por encima de la directiva", a lo que añade que el propio Bartomeu ha resistido a los dardos de los pesos pesados del club: "La sensación que me queda es que los pesos pesados no han podido derribar al presidente más débil del Barça", afirma el director de El Larguero.

Para Sique Rodríguez, director de deportes de Radio Barcelona, es insólito algo así: "Dos capitanes han apuntado directamente al presidente, algo insólito", afirma. Esto le pilla al Barça en una de las situaciones más delicadas en el terreno económico, de toda su historia: "El Barça tiene un presupuesto de 800 millones de euros con un contrato a pagar de 120 millones de euros", sentencia.

Esa barrera de protección quizá ahora no la tenga, ahora será casi todo el mundo.

Esto habla también de la nobleza de Leo Messi. Messi ha respondido a sus sentimientos, no ha maquinado nada en la sombra. Seguramente hubiera habido mejores vías para comunicarlo

Para Lluis, la asesoría de Leo Messi era mejorable, mientras que para Jordi Martí no es el mejor final aún. "Me creo a Messi pero creo que ha estado muy mal asesorado. Ha hecho el camino inverso" y "Es una crisis cerrada en falso. No me parece que este sea un final feliz. Ahora la pelota está en el tejado de Bartomeu".

El directo de El Larguero tiene claro que no era la despedida que ambos se merecían: "No sé cómo será la despedida. Messi y el Fútbol Club Barcelona no merecían que el último día de Messi en el Barça fuera el 2-8, desde luego ese no podía ser".

