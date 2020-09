El FC Barcelona comienza la nueva temporada una vez resuelto, a priori, el caso Messi y a las órdenes de Ronald Koeman. El entrenador holandés dejó clara en su presentación sus intenciones de cara a la revolución de la plantilla, que desde el club anunciaron a bombo y platillo.

A falta de un mes para el cierre de mercado no hay noticias de nuevas incorporaciones por parte del Barça, las únicas novedades han sido la salida de Ivan Rakitic a su querido Sevilla y la repesca de Philippe Coutinho, quién es del gusto de Ronald Koeman.

Hay tres grandes nombres que llevan resonando en el radar culé desde la llegada de Koeman, uno que viene desde enero, el ansiado Lautaro Martínez y otros dos compatriotas del técnico neerlandés: Memphis Depay y Georginio Wijnaldum. Los jugadores de Lyon y Liverpool, respectivamente, están en todas las quinielas para vestir la camiseta blaugrana, y los examinan nuestros expertos Axel Torres y Bruno Alemany.

Para Axel Torres "el nivel de Lautaro es superior claramente al de Depay", este último le genera dudas. Así lo evalúa nuestro analista en fútbol internacional: "Tengo bastantes dudas de que tenga nivel Barça. En el Manchester United se la pegó. Lo firmaron pensando que podria reproducir sus números del PSV y no lo hizo".

Bruno Alemany analiza su posición en el terreno de juego y entiende que Koeman confíe en sus compatriotas para este nuevo Barça: "Entiendo esos cantos de sirena por gente en la que confía plenamente. El Depay actual es más mediapunta, a mí me cuesta mucho ver a un Depay en las tres posiciones, como se está hablando", afirma el director de Play Fútbol que cree que el jugador "A veces parece un genio, otras ni se le ve"

Los goles | Gol de Sergio Ramos (España 1 - Ucrania 0) 00:01:14 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-20h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Axel Torres y Bruno Alemany valoran a Depay y Wijnaldum para el Barcelona 00:05:49 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 18-19h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 17-18h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 16-17h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 15-16h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Retransmision Regatas de La Concha06-09, 11-13h - 06/09/2020 00:45:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Retransmision Regatas de La Concha06-09, 10-12h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Retransmision Regatas de La Concha06-09, 09-11h - 06/09/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Hablamos con el exrepresentante de Messi y la previa del España-Ucrania (05/09/2020) 02:00:13 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (05/09/2020) 01:02:32 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | "El Barcelona y Messi son como un matrimonio y ha habido una infidelidad": Fabián Soldini, exrepresentante del futbolista 00:14:33 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Fran Sol: "A Shevchenko en Ucrania lo ven como a Zidane en Madrid, todos quieren seguir sus pasos" 00:12:12 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Los pasos de la reconstrucción de la Selección Española de Luis Enrique 00:21:25 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El técnico del FC Barcelona tiró de Memphis Depay ante la falta de delantero en la Selección Holandesa, sin embargo, no cree que en esa posición fuese 'sobrado' en la Oranje: "Koeman lo ha aprovechado porque Holanda no tiene un delantero. Se me quedaba cortito para la Seleccion holandesa. Cuando salía titular decía 'van flojitos en la delantera, necesitan reforzar", afirma tajante Axel Torres.

Otro de los grandes nombres es Georginio Wijnaldum, quién como Depay y tal y como apunta Bruno Alemany "acaban contrato dentro de un año y por eso son más asequibles". El propio director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido también confía más en Wijnaldum que Depay en cuanto a nivel Barça, así lo describe el director de Play Fútbol al jugador del Liverpool: "Wijnaldum es el tipo de centrocampista Arturo Vidal, tiene mucha llegada y es decisivo en el área", afirmó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.