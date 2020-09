Luis Milla: "Mi padre no me llama mucho, pero me mandó un mensaje diciéndome que estaba deseando verme jugar"

Luis Milla vivió su debut soñado en LaLiga. El futbolista madrileño anotó el segundo gol en la victoria del Granada contra el Athletic de Bilbao y fue el jugador más destacado del partido. "Debutar ganando es lo más importante y con el gol más aún", comentó Milla.

El centrocampista nazarí no pudo estar cerca de los suyos en su primer partido en la máxima categoría del fútbol español. Entre los ausentes estaba Luis Milla padre, que estaba ilusionado con el estreno de su hijo en Primera: "Mi padre no me llama mucho, pero me mandó un mensaje diciéndome que estaba deseando verme jugar".

Las felicitaciones por su gran actuación se sucedieron en el ámbito mediático y privado. Tanto es así que Milla reconoció que le espera "un día" de contestar mensajes en su teléfono móvil. Además, el futbolista del Granada no dudó en guardar un valioso recuerdo de este día inolvidable: "Me he guardado las camisetas que he utilizado en las dos partes".

El próximo jueves, Milla y sus compañeros disputarán la primera eliminatoria de la previa de la Europa League, una cita histórica tanto para el club como para la ciudad: "He notado mucha ilusión por el equipo en Granada y todos los jugadores somos conscientes de ello”.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.