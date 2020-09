Preocupación por la situación de los incendios en Galicia y los "fuertes indicios de intencionalidad"

El viento cambiante mantiene la alerta en la "docena de incendios activos" en Galicia, que han arrasado con más de 7.000 hectáreas. Aunque en estos momentos no hay núcleos habitados cerca, según ha indicado el conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, se trata de una "situación complicada" tanto por el número de focos activos como por el aire, que hace que no se sepa "por dónde puede ir el incendio".

Pese a que es "difícil" cuantificar la superficie afectada, González ha indicado en Hoy por Hoy que el fuego ha arrasado más de 7.000 hectáreas. "Son incendios de bastante importancia", ha señalado. No obstante, ha añadido que en el fuego de Vilariño de Conso, en Ourense, uno de los que más alarmaba este lunes, la situación está "bastante controlada", y algunos de los medios aéreos de extinción se derivarán a las llamas en el término de Chandrexa de Queixa.

Incendios con "fuertes indicios de intencionalidad"

De acuerdo con el conselleiro do Medio Rural, los investigadores apuntan a la intencionalidad como origen de algunos de los incendios, ya que "buena parte" de ellos comenzaron durante la noche del sábado con "varios focos de inicio".

Por ello, a juicio de González, es necesario atacar la premeditación de los fuegos a través de la investigación y la colaboración ciudadana. Aun así, el objetivo primordial es "la extinción" y "seguir actuando en el territorio" para reducir el número de incendios y hacer que "provoquen los menores daños posibles".

Efectos colaterales de la pandemia en la prevención de incendios

La situación sanitaria ha afectado a las labores de limpieza de los montes por parte de los propietarios, sobre los que recae en primer lugar la responsabilidad de prevenir siniestros. Pese a ello, González ha asegurado que la Xunta ha establecido un "plan de prevención específico" mediante el que se han realizado desbroces y se han limpiado las zanjas.

Además, ha resaltado la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las administraciones -el Estado, el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos- para evitar posibles fuegos. De hecho, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), casi la mitad de los siniestros producidos en España este año -en concreto, el 48,59%- se han localizado en el noroeste, territorio en el que el MITECO incluye a las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria y a las provincias castellanoleonesas de León y Zamora.

Previsiones para las próximas horas

La jornada de ayer, con viento cambiante, provocó algunas situaciones "un poco complicadas". Según el conselleiro, el cambio de dirección del aire supuso un factor relevante en la dificultad de las labores de extinción. No obstante, ha indicado que la bajada de temperaturas prevista esta semana junto al trabajo de los medios de extinción "permitirá mejorar la situación en las próximas horas".