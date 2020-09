Villarejo: "Luis De Guindos conocía las cuentas y sociedades del rey emérito"

El sumario de la operación Kitchen, el supuesto operativo para destruir las pruebas que tuviera Luis Bárcenas contra el PP y sus dirigentes y protegerles del caso de su caja b mediante el uso de fondos reservados, también aporta novedades sobre otras causas.

José Villarejo asegura en una conversación mantenida con un abogado que el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, obtuvo información del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) sobre las "cuentas y sociedades" de Juan Carlos I en el extranjero.

Villarejo admite que no sabe qué hizo De Guindos con esa información y aventura que la utilizó para "blindarse" pero, de hecho, no se abrió investigación judicial o fiscal alguna en España, sino que las autoridades de este país han tenido que enterarse de estos datos por las pesquisas iniciadas en Suiza.

"100.000 PAVOS" El excomisario Villarejo asegura que María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos" por los trabajos puntuales para el PP

VILLAREJO: Denuncias todas de esas es que las tengo, además denuncias muy complicadas, porque en esas denuncias se hablan de sociedades y de cuentas del Rey que estaban investigando en plan privado los del SEPBLAC, que la información luego se la daban a De Guindos, a nadie más, que estaba haciendo De Guindos, se blindaba o no lo sé, yo cuando detecto eso pu pu pu, y qué casualidad que a los mismos tíos que yo denuncio a los pocos meses son los que hacen un informe sobre mi coño que cosas no, pero bueno, que pasa, macho que solamente no han ido a los bancos, sino que el otro día mi parienta se mosqueó porque al ir a recoger a mi niña, dos tíos macho en un coche de atrás y tal y cual este tipo está dispuesto a niquelarme, macho.

Operación para descabezar al independentismo catalán

El comisario jubilado también asegura que en 2014 el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, detuvo una investigación en el banco andorrano Andbanc que hubiera "descabezado" al independentismo catalán, por temor a que afectara a Juan Carlos I, debido a que detectaron transferencias desde esta entidad a la cuenta Soleado en Suiza, gestionada por el supuesto testaferro del rey, Arturo Fasana. Villarejo, que alude al asunto en varias conversaciones con distintos interlocutores, entre ellos el marido de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asevera que esa investigación en Andorra era "clave" porque afectaba a "4.000 empresarios catalanes", muchos de ellos un serio apoyo del independentismo.

VILLAREJO: Porque ha dicho, hostias aquí hay una línea de 2014, y ¿.qué pasó con esto?, que no... es que esto no tenía importancia, ¿Cómo que no tenía importancia?, lo que pasa que la bloqueó el tonto del Félix Sanz y le dio instrucciones a Marcelino de que la boicoteara, porque al parecer transferencias a Soleado, macho pues eso no tiene importancia, coges a Soleado, lo quitas de ahí al otro, al emérito (Ininteligible) no sé qué y ya está, pero claro, la operación para descabezar Cataluña todos los hijos de puta independentistas que no se haga para no molestar a tal, me parece muy grave, y yo por eso lo puse en su día en la nota, entonces con eso claro a partir de ahí, el tipo ya tiene la excusa, lo de la Bárbara, lo del tema del Gordo, del tema tal, por eso hizo lo del órdago, oye este tío me ha echado un órdago y tal y cual y no sé qué, porque cuando surge lo de Pino, el tipo habla con el Juez que tiene allí en el Supremo, para hacer un registro en su casa y a la mía, y entonces el otro dice, vale que venga el coronel a ratificar la declaración, claro y coronel oiga yo soy amigo de Pino y he hecho una nota interna yo he hablado con él, a pues entonces necesito otra cosa y cuando va con la grabación de la gorda, el tipo dice, oiga pero esto es un testimonio indirecto, de tercero, mientras no traiga una grabación de Villarejo diciendo esto eh...

Villarejo afirma además que la ex amante del rey, Corinna Zu Sayn Wittgenstein dirigió la operación para introducir en España los "80 millones" de libras esterlinas que, supuestamente, Juan Carlos I obtuvo con la venta a un príncipe Saudí del apartamento que regaló al rey un emir de Qatar en Londres. Manifiesta además en la misma conversación que una empresa "que maneja el CNI" pagó "el millón de euros" que costó "el viaje de novios" de Felipe VI, y que tanto Corinna como el propio comisario guardaban copia de los documentos y correos electrónicos que demuestran estas informaciones.

VILLAREJO: Está tan loco el emérito que le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero cómo vas a justificar esto, bueno pues que la vendan. Y se la han vendido a un Príncipe Saudí y le están trayendo la pasta en maletines entonces toda esa operación, como no se fían de nadie, se lo han encargado a ella.

JAVIER: ¿A Corinna?

VILLAREJO: Sí.

JAVIER: ¿Ahora?

VILLAREJO: Sí, todavía y le piden, primero le dicen que la decore no sé qué tal, y luego le dicen, coño si me esperas en la cama estaría bien y tal para... y le dice la otra, vete a cagar y tal, bueno... Este verano Juan Carlos ha estado en el yate de los Fanjul y ha invitado a la hija de Corinna para comprometerla, le han sacado fotos a la chica, debe tener 22 años debe tener... brutal, y claro dice coño (Ininteligible) a mi hija, a mi espalda y tal, o sea la tía está hasta la polla, es que es una cosa que le preocupa al troll, las amenazas de la polla y tal. Yo lo único que he hecho ha sido todo lo contrario, o sea convencerle y tal, tiene todos los correos que yo los tenqo también la copia, a Juan Carlos en 2004 sobre Nóos y las respuestas de éste, todas las sociedades de Juan Carlos y las vinculadas con Félix Sanz y todas... eh para amenazarle, todo eso.

JAVIER: Qué curioso (Ininteligible)

VILLAREJO: Del rey Felipe.

JAVIER: Vale, vale.

VILLAREJO: Claro, paga un millón de euros cuesta el viaje de novios eh...

JAVIER: Joder...

VILLAREJO: A través de una sociedad que la maneja el CNI.