Villarejo asegura que Cospedal le debía "100.000 pavos" por los trabajos puntuales para el PP

Las transcripciones de las grabaciones que Villarejo se jactó de hacer a políticos y abogados y que aparecen en el sumario de la operación Kitchen señalan también a la que fue secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Las conversaciones aparecen en informes de Asuntos Internos de la Policía Nacional que han sido incorporados a este sumario a cuyo contenido ha tenido acceso la Cadena SER.

Villarejo asegura que Cospedal le debía 100.000 euros por los trabajos puntuales realizados para el Partido Popular. Literalmente lo que dice el comisario jubilado es que le debía “100.000 pavos más los gastos”. La fiscalía se ha referido siempre a esos “trabajos” como avisos que se dieron al PP de Valencia en la operación Gürtel y en la operación Brugal alertándoles de registros policiales y judiciales que podrían haber permitido la destrucción de pruebas.

La Fiscalía hasta ahora no ha podido acreditar que se diesen estos “trabajos puntuales” entre Villarejo, Dolores de Cospedal y el PP de ayuda a los populares desde el año 2009 en las operaciones Gürtel y Brugal. Ahora las declaraciones de Villarejo serían una primera nuestra de que se podría haber encargado una contraprestación económica entre las tres partes para alertar de operaciones policiales siempre según las palabras del comisario jubilado.

Villarejo dice textualmente: "Entonces, eh, yo hace ya una semana o diez días, hablé con El Polla, eh, María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta y le creo una situación y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo y ya no quiere verme, eso si yo tomo café con él, mañana como con El Polla, con Ignacio, eh claro siempre me dice, vamos a tomar café, eh tronco me gusta mucho tomar café contigo, pero estoy hasta la polla para, para nada, entonces hace una semana, no con tantos detalles como te voy a decir yo a ti, se lo dije yo a él, digo mira no quiero líos tal y cual, pero macho no me voy a quedar con los brazos cruzados mientras me aniquilan".

Fuentes de Anticorrupción aseguran a la cadena SER que este dato de los 100.000 euros es un indicio que se tuvo muy en cuenta para solicitar la imputación de Cospedal. Según estas fuentes, la “revelación” del comisario jubilado apuntala la idea de que incurrió en delitos de cohecho y revelación de secretos.

Villarejo afirma que Rajoy pagaba a su sastre 5.000 euros en negro

Durante los doce tomos que se han conocido del sumario Kitchen, José Manuel Villarejo señala en varias ocasiones al que fue presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En uno de los tomos Villarejo afirma que Rajoy pagaba a su sastre 5000 euros en negro. En concreto es una conversación con un abogado en el que el comisario jubilado le dice textualmente: “El sastre le cobra 5.000 pavos en crudo, se lo dan siempre en crudo, el dinero en crudo”. ¿Manuel Calvo de Mora?, le pregunta su interlocutor, y Villarejo responde: “Es muy buen sastre, el mejor que hay”.