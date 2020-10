Manu Carreño: "Está en sus manos. Si se desmotiva, se deja o se abandona, será problema suyo"

El Fútbol Club Barcelona volvió a dejar una buena imagen en el encuentro que disputó este jueves ante el Celta de Vigo en el que lograron la victoria merced a los tantos de Ansu Fati, Olaza en propia meta y Sergi Roberto.

En 'Carrusel Deportivo' y en 'El Larguero', los comentaristas de la Cadena SER estaban todos de acuerdo en lo mismo: este Barça es muy diferente respecto al que cayó por 2-8 ante el Bayern de Múnich en agosto.

La llegada de Ronald Koeman ha revolucionado a un equipo que es más vertical, que está mejor físicamente y que trabaja más, en los partidos y también en los entrenamientos.

Manu Carreño opinó también acerca de una de las novedades del once de Ronald Koeman, Philippe Coutinho. "Se le ha vuelto a presentar la oportunidad, en parte por méritos suyos y en parte por circunstancias de la plantilla y el nuevo entrenador, pero tiene en sus manos triunfar en el Barça".

"Si tira esa oportunidad o no, si se deja, si se abandona, si se desmotiva... será problema de Coutinho, pero no se podrá decir que no le han dado otra oportunidad. Veremos si la aprovecha o no, porque calidad tiene de sobra", sentenció.

