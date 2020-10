Examen del FMI a España: todavía no se puede retirar el apoyo social

“Mantener el apoyo de las políticas públicas sigue siendo fundamental hasta que la recuperación se estabilice, en particular, las medidas fiscales y específicas deben contener el riesgo de que la recesión aumente el estrés del sector financiero y esto eleve los costes reales y sociales de la crisis” ha explicado Andrea Schaechter, la jefa de misión del FMI para España en la presentación de un informe en que el organismo internacional prevé una caída de un 12,8% en la economía española en 2020 -una previsión peor que la del Gobierno y la del Banco de España- y un crecimiento del 7,2% en 2021, aunque señala que hasta 2023 no se verá un escenario en términos económicos similares a la época previa a la COVID.

Destacan varios puntos en el análisis del Fondo Monetario Internacional, como la defensa de los ERTE con medida más importante para el mercado laboral y para la crisis, que deben de continuar presentes, según el FMI, la advertencia de que la pandemia puede derivar en un aumento de la pobreza en España o de que la recuperación económica está en riesgo por los rebrotes, donde señala como prioridad controlar la segunda ola o que la reducción sostenida de la tasa de paro no se producirá hasta 2022. Un informe en el que, en cualquier caso, no ha computado dos de las últimas medidas económicas que calmarán moderadamente la situación de nuestra economía: no tiene en cuenta las ayudas que la UE dará a todos los países, aunque sí se ha referido a ellos, y en términos internos, tampoco contabiliza la suspensión de la regla de gasto.

"Todos los que hacen previsiones económicas tienen que seguir haciéndolas, pero el escenario es de los que los economistas llamamos de incertidumbre radical. Lo que sabemos es un año muy complicado, lo que sí se sabe es que casi nadie habla de una caída del 15%, que sí que se hablaba en marzo, algo es algo" señala Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, en Hora 25 de los Negocios, para quien "llama mucho la atención ese nuevo consenso keynesiano que aparece, esas referencias a la desigualdad y a los riesgos de la desigualdad, esa insistencia en que hay que impulsar el gasto público todavía más si hace falta para contener las cicatrices que pueda dejar la pandemia en el tejido productivo. Efectivamente, nosotros teníamos ya un nivel de desigualdad ya elevado y esta pandemia no trata igual a todos los sectores, y hay un riesgo ahí elevado. También lo hay en que las pymes puedan entrar en insolvencias a medida que los avales no puedan ser extendidos, y por eso habla de la reforma de la Ley Concursal... y de otros elementos que tienen que ver con la inclusión, con la solidaridad y la continuación de los ERTEs, y solo se habla de una consolidación fiscal cuando esto se haya acabado, por lo tanto hay una nueva ortodoxia que es bienvenida que venga tanto de la Unión Europea como del FMI".