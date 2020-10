Tomás Roncero: "Maradona estará feliz de ver a Vinicius marcar goles así"

Tomás Roncero comentó la situación del Real Madrid en este inicio de temporada 2020-21 y elogió el gol de Vinicius, que adelantaba a los blancos en el marcador ante el Levante. “El Madrid ha tenido más que nada el control del partido. Yo creo que eso le pasó un poco en la primera parte en San Sebastián, le pasó en los primeros minutos en el campo del Betis e incluso el otro día con el Valladolid”, comparaba de esta forma el tipo de juego que el Madrid está teniendo esta temporada.

“El Madrid con su sistema de juego tiene mucho control, pero yo creo que le falta un poquito de agresividad a la hora de pisar el área. Da la sensación de que se conforman con tener el dominio del tiempo del partido, de la posesión… no corre riesgos. Si tu tienes el balón ya sabemos que el rival no lo tiene”, criticó la manera en la que los blancos se aferran a nos ser tan ofensivos como debieran en el terreno de juego en un partido en el que tienen muchas posibilidad de ser atrevidos y apretar un poco más al rival.

“Es verdad que el Madrid cuando pisa área, quitando un poco los chispazos de Vinicius y alguna aparición esporádica de Benzema, le cuesta. Los laterales tampoco se están incorporando con la agresividad que se debiera, aunque Nacho para mi está haciendo un papel bastante bueno, de hecho ha hecho dos entradas bastante buenas por la banda pero me falta un poquito más de decir: “oye, vamos a buscar la línea recta en el último momento y calentar los guantes al portero”, porque es verdad que Aitor no ha tenido que hacer paradas. Es algo que está en el deber del Madrid, pero bueno, es verdad que atrás es una roca, el Madrid no encaja goles y ahora mismo, líderes en solitario”, análisis sobre cómo se desarrollaba el partido en el Estadio Camilo Cano en la jornada 5 de Liga.

Respecto al gol de Vinicius, entre risas asegura que el ex jugador “Maradona estará feliz de ver a Vinicius marcar goles así”, calificándolo de “maradoniano” lo equipara con los tanto que metía el argentino en sus tiempos como jugador “Maradona hacía igual. Si el estuviese aquí diría: Efectivamente, un gol de los míos”.

