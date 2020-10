El 'enredo' del PP con el toque de queda: dicen una cosa, la contraria y acaban echando la culpa al Gobierno

Para entender qué ha pasado hoy con la propuesta de un toque de queda, es importante saber cómo se ha gestado esto; de dónde ha surgido. La cronología es fundamental. El primero que lo ha planteado, ha sido el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en un desayuno.

Escudero ha señalado que el toque de queda permitiría "que no haya ningún tipo de movilidad" y que además lo han estudiado conjuntamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid y los colegios de médicos. "Es una decisión que tampoco veríamos mal (...) Estamos estudiando pedirle al Gobierno la aplicación del toque de queda", ha explicado Escudero.

Por lo tanto, el primero que pone la opción encima de la mesa ha sido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A las dos horas, su compañero de gobierno, Enrique López, también del PP, consejero de Justicia, dice que de toque de queda nada.

"No confundamos los conceptos y no nos vayamos a ese toque de queda que supondría la suspensión de un derecho fundamental que solo cabe bajo el estado de excepción, de lo que se trata es de limitar la actividad económica a una determinada para que a los ciudadanos solo les quede como opción pasear o irse a su casa", ha dicho literalmente López.

Por lo tanto, es el gobierno de Madrid, y en concreto, el PP de Madrid, el que ha dicho una cosa y la contraria durante la mañana. ¿Y qué opina la dirección nacional del partido? Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP ha señalado que no va a hacer "valoraciones" sobre medidas que no conoce en profundidad y lo hace por "responsabilidad".

Es decir, el PP de Madrid propone el estado de alarma. El PP de Madrid lo niega después. La dirección nacional del PP dice que prefiere no opinar de medidas que no sabe de dónde han surgido. Y ya para rizar el rizo, martínez Almeida, portavoz nacional del PP le echa la culpa al Gobierno central: "El Gobierno de la Nación debería ser especialmente cuidadoso cuando se lanzan determinados 'globos sonda' en la situación que estamos viviendo (...) Lo que les pido a las autoridades es que no transmitan globos sonda, sino que transmitan certidumbre".

¿Y qué dice Illa?

Illa ha asegurado que no va a pedir la ampliación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid y ha señalado que, como ya se ha hecho en otros países de la Unión Europea, se va a analizar la posible aplicación de toques de queda —"estamos abiertos a estudiarlo"—, tanto en Madrid como en otras CCAA, pero ha adelantado que si la medida prospera será "porque cuenta con los apoyos necesarios", un asunto que abordará tanto en la reunión del Grupo COVID (con la Comunidad de Madrid), esta tarde, como en el Consejo Interterritorial de mañana.

Illa ha descartado asumir el mando único en las próximas semanas, pero ha detallado que para aplicar toques de queda, que es algo que "en absoluto está decidido", sí sería necesario decretar el estado de alarma.