Estas son las zonas de España en las que se pueden reunir más de seis personas

Desde finales de agosto, cuando empezó a rebrotar con fuerza la pandemia de coronavirus, las comunidades autónomas han adoptado medidas sobre la limitación de aforos y encuentros sociales. Restricciones que se han prorrogado o revertido en función de la incidencia acumulada de casos en cada territorio. Actualmente están prohibidas las reuniones de más de seis personas en 10 comunidades y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Tal y como ha podido saber la Cadena SER, entre las nuevas medidas que anunciará este martes la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, está incluida la limitación a seis personas en Mallorca e Ibiza.

¿En qué comunidades se pueden reunir más de seis personas?

En las comunidades autónomas donde sí están permitidas las reuniones de más de seis personas existen otras limitaciones concretas que analizamos caso a caso:

Andalucía

El 30 de septiembre, el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre Muñoz, dio una rueda de prensa que se hizo viral por su farragosa explicación: "Vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes. Siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar es que se me acumulen o se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción, que la propondremos, que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, el baremo social", dijo ante el asombro de quien le escuchaba. Lo que quería decir es que quedaban prohibidas las reuniones de más de seis personas. Una limitación que duró solo 14 días y que ya no está en vigor. Sí existen restricciones en Granada y 31 municipios de su área metropolitana y en Écija (Sevilla) que permanece confinada perimentralmente. En el resto, el límite ahora está marcado en 10 personas.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana existe una recomendación (no prohibición) de que las reuniones no superen un máximo de 10 personas. Solo hay tres municipios de esa autonomía que sí tienen la restricción a seis personas: Guadasuar (en Valencia) y Orihuela y Elche (en Alicante). En Onda, Castellón, los encuentros sociales deben ser de menos de 10 personas y el aforo se ha limitado al 60%.

Islas Canarias

En las Islas Canarias la limitación actual es de un máximo de 10 personas.

Cantabria

El sábado pasado, el consejero de Salud cántabro, Miguel Rodríguez, instaba a la población a realizar autoconfinamientos domiciliarios, limitar al máximo la actividad social y reducir la movilidad, salvo casos estrictamente necesarios, pero la limitación de las reuniones sigue siendo de 10 personas.

Galicia

Hace unos días Galicia estableció un límite de 10 personas en encuentros sociales en la comunidad pero hay municipios donde las restricciones son mucho más estrictas: las reuniones entre personas no convivientes están prohibidas en la ciudad de Ourense, Bardabás, Verín, O Barco y en la comarca de O Carballiño.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha la limitación también es de 10 personas salvo en Talavera de la Reina y otros municipios toledanos donde está prohibido juntarse más de seis.

¿En cuáles no?

En el resto de comunidades está prohibido superar ese límite de seis personas en cualquier encuentro social. Concretamente son: Aragón, Asturias, Extremadura, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En las Islas Baleares también entrará pronto en vigor esta prohibición en Mallorca e Ibiza.

En Navarra la restricción es todavía más severa: este lunes su presidenta, María Chivite, tomó la decisión de restringir las reuniones a la unidad familiar y de convivencia, exceptuando a las personas que viven solas y a las que necesiten de especiales cuidados o atenciones.

También este lunes el País Vasco redujo a 6 personas las reuniones sociales y limitó limitó el horario en hostelería hasta medianoche. Unas medidas que se recogerán en una orden que se publicará en los próximos días, una vez que reciban la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.