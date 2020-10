"Lo que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación": Sánchez responde a Abascal

En mitad de la pandemia de coronavirus, Vox le presenta al Gobierno una moción de censura. El Ejecutivo se enfrenta a ella sin temor a que salga adelante pero tiene que someterse a las duras críticas de la oposición en la que es una de las sesiones más duras de lo que va de legislatura. "Este gobierno es el peor en los últimos 80 años", ha comenzado diciendo el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal. "Nunca, en más de 40 años de democracia se habían traicionado las promesas electorales de una manera tan rápida", ha afirmado y ha llegado a llamar a Pedro Sánchez "mentiroso sin escrúpulos con ansia de poder" que "ocupará el rincón de la vergüenza en las enciclopedias" en una intervención en el Congreso que ha durado más de dos horas.

Tras el discurso de Abascal, el presidente del Gobierno ha tomado la palabra. Pedro Sánchez también llevaba días preparándose para ese momento y ha empezado haciendo una declaración de intenciones: "Por mucho que provoque no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones a lo largo de la moción de censura".

"Insultos y descalificaciones, ninguna propuesta"



Sánchez ha defendido la legitimidad del proceso de moción de censura y afronta este debate "con el profundo respeto que representa esta Cámara", pero considera que este pleno es todo menos constructivo: "Todo lo que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación, no hay ninguna propuesta". Por eso, el presidente se pregunta cuál es el objetivo de este proceso: "Si esta iniciativa no pretende sustituir al gobierno actual por otro liderado por usted, ¿qué hacemos aquí?" Más tarde él mismo se contestaba y dirigía un dardo a Abascal: "Ha vuelto a subestimar la fuerza de la democracia. Cree que puede utilizar el Parlamento como un gran plató para su lucimiento". En esa línea, añadía más motivos: "Provocarnos, enfrentarnos, esta es señor candidato la razón última de su moción de censura, pero ha medido mal sus fuerzas, no ha tenido en cuenta la fuerza de la democracia", insistía.



El presidente del Ejecutivo ha hecho un repaso a todos los retos que tiene el gobierno por delante tanto en materia social como económica. Además, ha hecho una firme defensa del estado de las autonomías y ha rebatido muchas de las frases de la intervención de Abascal: "No veo que Europa sea semejante ni a China ni tampoco a Hitler como usted ha dicho". A Sánchez también le ha llamado la atención que "para el señor candidato al Gobierno, este gobierno criminal y dictatorial es peor que cualquiera de los gobiernos de Franco", parafraseando al dirigente de Vox.

También ha recordado que, "el 9 de abril, cuando aún teníamos en las UCIS a más de 4.700 compatriotas ingresados por COVID, ocupando más del 50% de las camas disponibles", tanto Vox como el PP votaron en contra del estado de alarma, "una herramienta clave para hacer frente a la pandemia". Pero estima que "la diferencia entre la derecha tradicional y la ultraderecha es que la derecha ha optado por la cogobernanza". Sánchez ha repetido varias veces que lo que busca el partido de Abascal es "dividir".

"Usted odia España tal y como es"

En su discurso, Sánchez ha incidido sobre las distintas prioridades que tiene Vox respecto al Gobierno: "Sus prioridades son la opresión feminista, plantar cara a los ecologistas y su supuesta dictadura, cerrar todos los medios de comunicacion que le disgustan, ilegalizar los partidos que le incomodan y cargarse el estado de las autonomías", enumeraba y añadía que, "acabar con la inseguridad ciudadana en uno de los países mas seguros del mundo", sí es una prioridad para el partido de Abascal mientras "para los problemas reales que afectan a los millones de españoles no tienen ninguna solución".

"Señor Abascal, usted odia España tal y como es, no le interesa la libertad de los ciudadanos, lo que quiere es la homogeneidad", le ha espetado Sánchez y lo argumentaba señalando que "a un patriota no le sobran la mitad de los compatriotas".

"Nosotros defendemos un país en el que ustedes tienen cabida. Esa es la principal diferencia con nosotros, ustedes defienden un modelo de país en el que el 50% de los españoles no caben", ha continuado.

"Un gobierno socialista acabó con ETA"

Después de las reiteradas acusaciones de Vox de que el Gobierno sobre si el Gobierno pacta con terroristas, Pedro Sánchez le ha recordado que fue un gobierno socialista el que acabó con ETA y ha recibido una ovación larga de su bancada. Tras los aplausos, se ha escuchado el grito de una diputada que ha dicho "eso es mentira" y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha intervenido para pedir silencio.



Los miembros del Ejecutivo pueden intervenir a lo largo de la sesión cuando consideren necesario pero ha preferido no hacerlo después del primer discurso del pleno, el del diputado de Vox por Barcelona y candidato a las próximas elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, y reservarse a dar la réplica al líder del partido.

"Esta moción de censura no es una operación de marketing, es un deber nacional", insistía Garriga desde primera hora de la mañana. "Yo les garantizo que puede que perdamos pero habremos dado testimonio de los motivos que hacen necesario convocar elecciones", proseguía.

La quinta moción de censura

La moción de censura de este miércoles es la quinta de la democracia española. Precisamente, Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno por primera vez tras una moción de censura a la gestión de Mariano Rajoy en 2018. A pesar de la total legalidad de esa herramienta democrática, la oposición sigue poniendo en duda aquel proceso: "Hoy censuramos a un gobierno ilegítimo", ha asegurado este miércoles Garriga que ha llegado a afirmar que Sánchez "llegó al Gobierno mintiendo a los españoles".

A lo largo de la mañana, intervendrán los distintos grupos de la oposión, de menor a mayor representación parlamentaria. Sigue en el aire cuál será el tono del PP y qué diputados interpelarán al Gobierno, así como el voto definitivo de los populares. En todo momento, Pablo Casado ha restado importancia a esta cita pero sin aclarar si su voto será en contra o abstención. El portavoz parlamentario del partido, Teodoro García Ejea, sólo ha dicho este miércoles que no la van a apoyar.



Siguen las restricciones de aforo en el Congreso de los Diputados por el virus, por lo que muchos parlamentarios votarán telemáticamente. A priori, las cuentas no salen para que esta moción de censura prospere pero es una oportunidad para que Vox tenga todo el protagonismo durante dos días.