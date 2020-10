"No es casualidad, no existen": Manu Carreño señala la gran carencia del Real Madrid

Manu Carreño ha abierto El Larguero de este miércoles con una extensa opinión sobre el momento del Real Madrid, que horas antes había caído derrotado por el Shakhtar en su estreno en la Champions la presente temporada.

"Al Madrid le han pintado la cara, pero bien pintada. Que venga un equipo como el Shakhtar Donestk, de Ucrania, con casi una docena de bajas, casi la mitad del equipo titular, y te pase por encima en la primera parte 0-3 al descanso después de que te hayan pintado la cara en LaLiga hace tres días y que un recién ascendido como el Cádiz te haya ganado como te ganó, pudiendo haberte goleado en la primera parte... Que eso se repita con solo tres días de diferencia en tu estreno en la Champions y a solo tres días del Clásico, es preocupante", ha comenzado Carreño.

El director de El Larguero ha continuado: "Esto acaba de empezar y hay gente deseando abrir el ataúd, meter al Madrid y celebrar el entierro esta misma noche".

Sin embargo, ha continuado en su explicación. "Esto acaba de empezar y ya hemos visto de lo que es capaz el Madrid de Zidane en la Champions y en LaLiga muchas veces, pero lo de hoy es muy preocupante. Primero, las decisiones de Zidane, porque podemos dar todo lo que queramos a Jovic, a Marcelo, a Militao, pero el que los pone es Zidane. El que sabe cómo están es Zidane. El que pone otra vez a Marcelo es Zidane", ha apuntado.

"Pero por no señalar solo a Marcelo, vaya partido ha hecho hoy Casemiro, vaya partido ha hecho hoy Jovic… Hay muchas cosas que no se pueden entender, que no son fáciles de entender y menos después de lo que pasó contra el Cádiz y menos a tres días del Clásico", ha continuado.

Por último, ha señalado la ausencia de líderes en el Real Madrid. "Al margen de todo lo que señalemos a Zidane, que es gran culpable como él mismo ha reconocido, hoy también hay que reconocer que en este equipo faltan muchas cosas. Falta gol y faltan líderes, falta carisma. No es una casualidad que de las últimas siete ocasiones que este equipo ha jugado sin Ramos en seis han perdido. En este equipo había un tal Cristiano Ronaldo que era un líder, no solamente marcando goles sino también tirando del equipo, y si no estaba Cristiano estaba Ramos, pero en este equipo, ¿quién tira del equipo en el campo? ¿Quién pega un grito en el campo? No existen los líderes en el Real Madrid. ¿Habéis visto a Varane al lado de Militao? Si parece que acaba de salir del Castilla, parece un juvenil, tembloroso, dudoso, es otro Varane el que está al lado de Militao del que está al lado de Ramos", ha afirmado.