"Son los floreros del macho alfa": Abascal carga contra las diputadas de Podemos

Este jueves, en la segunda jornada del debate de la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha empezado con buen tono. Ha subido a la tribuna después de la intervención de las cuatro diputadas de Unidas Podemos y se ha dirigido a la última compareciente, Aina Vidal, de En Comú, que se ha incorporado a la vida parlametaria tras su baja por cáncer: "Me alegro de que esté entre nosotros", ha dicho, arrancando aplausos del Hemiciclo.

Tras ese comienzo conciliador, han empezado los ataques y los reproches. "Ustedes son mujeres pero no representan a las mujeres. No a las que nosotros conocemos que no asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías y no van pidiendo la muerte de la gente", ha señalado, antes de hacer un breve repaso por algunos insultos que ha recibido por parte de los colectivos feministas como "Madrid será la tumba de Abascal" o "groserías como una copa menstrual en la boca de Abascal".

Abascal dice estar preocupado por "las mujeres de verdad" y, al mismo tiempo que lamentaba los insultos recibidos, pero atacaba a sus compañeras parlamentarias: "¿Ustedes quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes? ¿Únicamente porque se lo ha ordenado el machito alfa?" Y ha añadido: "Lamento que las utilicen a ustedes para atacarnos".

El líder de Vox considera que tratan de hacer de él "una caricatura machista" y ha calificado a las diputadas de "floreros del macho alfa". Poco después de una acusación como esta, el diputado del partido de ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros, tomaba la palabra y lamentaba "la llegada de los extremismos a la política española".

También ha puesto en duda una vez más las palabras de las mujeres maltratadas: "A las mujeres hay que creerlas siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tuvieron la desvergüenza de decir que una diputada de Vox se inventó una agresión?", ha acusado. En esa línea, ha recordado que su partido se preocupa "por las mujeres de verdad, que son las que mayoritariamente reciben las agresiones. Pero también por los hombres que las reciben".

La diputada Lucía Muñoz de Podemos ha lamentado que "los hombres de Vox nunca leerán los nombres de las mujeres asesinadas" como sí leyó este miércoles Abascal todos y cada uno de los asesinados por ETA. Las parlamentarias han criticado las palabras incendiarias de los representantes de Vox pero han dejado claro que su lucha sigue: "España avanza hacia una república feminista donde lo único que no tiene cabida es su odio".

Durante la jornada de este miércoles, los distintos grupos parlamentarios que intervinieron también confrontaron las palabras de Abascal en contra del feminismo y la inmigración. Diputados como Gabriel Rufián (ERC) o Íñigo Errejón (Más País) le recordaron que son muchas las mujeres asesinadas cada año en nuestro país.