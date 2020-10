El FC Barcelona y el Real Madrid son claros protagonistas esta semana y es que el Clásico está a la vuelta de la esquina. Este sábado el Camp Nou recibirá al Madrid de Zidane por primera vez esta temporada 2020-21. El Sanedrín de El Larguero analiza cómo se encuentran ambos equipos de cara al duelo del fin de semana. Bajas y derrotas en Liga son los puntos comunes con los que llegan ambos conjuntos al Clásico.

Las derrotas del Barça y el Real Madrid en Liga ante el Getafe y el Cádiz, respectivamente, dejan mal sabor de boca en ambos conjuntos. Los del Barça llegan un poco más confiados tras la victoria en Champions ante el Ferencvaros, a diferencia del Real Madrid, quien perdió en Liga de Campeones ante el Shakhtar.

Lluís Flaquer: “Si algo se ha ganado Zidane es poder sentirse cómodo en un inicio de temporada. Zidane viene de las tres Champions”, Flaquer reconoce que el técnico francés sí que cuenta con confianza por la trayectoria que lleva a sus espaldas.

En relación con el primer clásico a puerta cerrada, Flaquer opina que: “El jugar sin público hace que el Barcelona pierda el factor campo. No creo que sea tan favorito el Barça, dejó más dudas que ilusiones ante Sevilla y Getafe. Al final el problema del Madrid es Marcelo, Militao, Jovic… y no creo que ninguno juegue el sábado”. En definitiva, considera que “hay un problema de hambre de vestuario tras haberlo ganado todo”.

Jordi Martí: “El Clásico tiene vida propia, muchas veces hemos visto que poco importa lo que ha pasado antes. Al Real Madrid indolente que vimos ante el Cádiz y el Shakhtar no lo vamos a ver en el Camp Nou. Si los dos próximos partidos el Madrid sale trasquilado, ¿pones la mano en el fuego por Zidane?”, Martí cuestiona la posible salida del Madrid de Zidane si los próximos encuentros acaban en derrotas.

“El Barça tiene más recursos. Puede jugar con Griezmann, Trincao, Ansu… y a la hora de mover el banquillo también. El Real Madrid no se ha reforzado como Dios manda. Creo que Florentino tiene que dar alguna explicación. Máxime cuando se ha prescindido de jugadores como Achraf y Reguilón”, Martí cree por estas razones que el Barça puede ser quien sea el favorito de cara al clásico.

Santi Giménez: “A mí ya me preocupan cuando el Madrid está sentado en el autocar. No entiendo cómo se cuestiona a Zidane después de llegar con 13 jugadores afectados por coronavirus, que no puede hacer grandes rotaciones… Me espero un partido muy igualado. En el 80% de los casos no se golean el uno al otro”, Giménez considera que decantarse por uno de los dos conjuntos como superior en estos momentos es muy difícil, puesto que la situación de ambos es muy parecida.

“En Barcelona no se entiende que se cuestione a Zidane. Creo que la alineación ante el Shakhtar no fue extravagante, me parece que ahí los jugadores tienen una responsabilidad. Tendrían que haber estado enchufados”.

Antonio Romero: “Ni con el 5-0 el Madrid destituirá a Zidane. En dos ocasiones ha sido en el paraguas de Florentino Pérez. Si él duda de Zidane, es una decisión que no tiene vuelta atrás. No se puede responsabilizar al 100% a Zidane de lo que pasa en el Real Madrid. Todo esto hace que el Real Madrid sea más peligroso en el Camp Nou”, Romero asegura que la salida de Zidane del Madrid ahora mismo no es una opción que esté sobre la mesa. De hecho, opina que el propio técnico francés “no va a cambiar escuche ruido o dudas a su alrededor”.

Respecto al posible once que puede sacar Zidane el sábado, Romero apuesta por “meter a Valverde y arriba van a jugar Benzema y Vinicius. Pero no se puede decir que no sabemos qué centro del campo mete Zidane en los partidos importantes porque siempre juegan Casemiro-Kroos-Modric”.

“En Barcelona saben que cuando llega el Madrid, suele hacer buenos partidos. Creo que es lo que va a pasar del árbitro y los que deberían estar preocupados por el árbitro es el Real Madrid”, en relación con la designación de Martínez Munuera como árbitro del Clásico.

Jesús Gallego: “Lo que no descarto es que si pierden los siguientes le destituyan, en todo caso sería él quien dará un paso atrás. El pasado en el fútbol no importa. Hay una certeza y es que Zidane va a ir a lo seguro. El equipo no está para rendir fabulosamente, deja muchas dudas ante el Barcelona, el motor no funciona. Certezas hay muy pocas”, Gallego no pone en la mano en el fuego por ninguno de los dos conjuntos de cara al duelo del sábado.

Julio Pulido: “Creo que Zidane no se está jugando el puesto, pero sí se juega que cese el ruido en torno a él y las dudas dentro del club, que cada vez empieza a haber más”, Pulido no cree que la estancia de Zidane penda de un hilo, pero sí reconoce que la realidad “es que ninguno de nosotros podemos asegurar el once de Zidane, lo cual es grave porque es un partido en el que tienen que jugar los grandes como Ramos, pero no sabemos si va a jugar Vinicius”.

Todas las dudas y rumores de estos días sobre Zidane, Pulido las resume afirmando que es cierto que “ya hay dudas dentro del club sobre la valía de Zidane como entrenador para seguir al frente de este proyecto”.