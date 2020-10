El Barcelona no pudo con el Madrid en el primer Clásico de la temporada. Los de Koeman lograron empatar un primer gol de Fede Valverde con un tanto de Ansu Fati, pero goles de Ramos y Modric sentenciaron el partido para los culés.

Luis Suárez Miramontes, único Balón de Oro español y analista en Carrusel Deportivo, fue muy contundente sobre la gestión de Koeman en su primer Clásico.

"El banquillo no tiene nada que ver. Pero me gustaría saber si veis a qué juega el Barcelona. No lo entiendo. Es un equipo desastroso en todos los aspectos que tiene un partido de fútbol", comenzó a explicar.

"No sé quién anda por la derecha, ni la izquierda, no se entiende nada de nada. Si este es el fútbol holandés, es mejor que lo cambiemos", concluyó.

"Parece que a Koeman lo han traído para cepillarse a gente"

Tras el partido, el exfutbolista se explayó sobre por qué el Barcelona no hizo un buen partido. "En el aspecto físico, ha jugado veinte minutos, media hora. Después ha bajado el ritmo, lentísimo. La concentración ha sido cero, la agresividad -10. El juego de conjunto, la ayuda de un compañero a otro, cero".

"Le doy un consejo al Madrid: que no crea que va a encontrar un equipo como el de hoy. Parece que a Koeman parece que lo han traído para cepillar a gente y poner gente de abajo. Primero Griezmann y ahora Busquets. Está irreconocible y desaparecido", explicó.

"El Madrid se los ha comido"

"El equipo no se puede coger por ningún lado. No se sabe de qué manera han jugado. Por lo menos yo no sé de qué han jugado muchísimos jugadores. Han tenido alguna posibilidad, pero el Madrid se los ha comido", añadió.

"Messi ha empezado con dificultades. Pero el equipo no le está echando ni una mano para ponerle arriba. Él solo no puede hacer anda. Tiene muchos problemas Koeman, me da la sensación de que le han traído para echar a gente y no para hacer de entrenador", concluyó.