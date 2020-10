Sí, no, quizás: las dificultades del Gobierno de Madrid para decidir el cierre de sus fronteras

Sí, no, quizás. Las tres palabras que resumen el lío que sigue habiendo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para tomar medidas contra la segunda ola de coronavirus. En este caso, las dudas surgen por un posible cierre perimetral de Madrid y contener así la transmisión del virus hacia otras comunidades -especialmente con las que comparte frontera- además de evitar la movilidad en dos puentes sucesivos.

Mientras que Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco han decidido cerrar las fronteras de sus regiones; Andalucía y Madrid todavía se lo están planteando, aunque previsiblemente la decisión llegue ya esta semana y evitar los desplazamientos del fin de semana. El problema es que hoy tres miembros del Gobierno madrileño han lanzado tres mensajes distintos, pese a que son ellos los que tienen la última palabra.

El primero, el vicepresidente del gobierno autonómico, Ignacio Aguado, de Ciudadanos que ha defendido que "hay que cerrar perimetralmente Madrid porque vienen dos puentes donde hay mucha movilidad históricamente". Después ha venido el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que ha asegurado en 'Antena 3' que no le gustan los cierres perimetrales porque "hoy por hoy la situación de Madrid es de control epidemiológico". Y finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ha explicado que lo hablará con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, es decir, que "hay que debatirlo" porque hay que ser conscientes del daño que se hace cuando "cerramos".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido "sacrificar" los dos puentes que vienen "por poder celebrar la Navidad en familia", al margen de si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid deciden "cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid".

"El planteamiento que aquí tenemos es que asumiremos y acataremos lo que digan las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que son las que tienen la última palabra y, por tanto, las que deben decidir si en función de las cifras lo mejor es cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid con vistas a los dos próximos puentes", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios. No obstante, ha agregado que "digan lo que digan" las autoridades sanitarias, "sobre todo en el caso de que no se cierre perimetralmente", hay que tener en cuenta que "es mejor no desplazarse demasiado".

En cualquier caso, el nuevo paragüas legal del estado de alarma permite a las autonomías cerrar sus fronteras y recoge un toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00 horas, dejando margen a las comunidades para atrasarlo o adelantarlo una hora. El Consejo de Ministros ha decidido este martes que el toque de queda obligatorio en toda España acabará el 9 de noviembre. Luego quedará en manos de cada comunidad autónoma seguir con la medida o no y con qué horario. Son de momento cinco las autonomías que han acordado el cierre perimetral de sus fronteras.