Pablo Iglesias: "Es inaceptable que no esté llegando el Ingreso Mínimo Vital"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pasado por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, tras aprobarse en el Consejo de Ministros el plan presupuestario del Gobierno. En ese plan, PSOE y Unidas Podemos han acordado una subida a las rentas más altas y a las grandes empresas. Además, ambas formaciones han pactado que en los próximos meses se apruebe una nueva ley estatal de vivienda que comprenda una regulación de los precios del alquiler.

Iglesias ha afirmado en 'Hora 25' que para Unidas Podemos alcanzar ese acuerdo sobre la regulación del alquiler con el PSOE era "crucial", así como lo era la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, una prestación en la que ha reconocido que hay "cuellos de botella" a la hora del cobro, y que este ha sido el motivo por el que se ha demorado tanto este acuerdo entre ambas formaciones de Gobierno para establecer su plan prespuestario. "Todo el mundo tiene que entender qué es un gobierno de coalición de dos partidos que no están de acuerdo en algunas cosas y que empujan en direcciones diferentes. Esto es normal en Europa e incluso en las comunidades autónomas y lógicamente en el Gobierno discutimos. No estamos de acuerdo en todo, pero cuando hay acuerdos estamos todos muy contentos. Una fórmula así produce resultados mejores", ha destacado Iglesias, que no ha negado las diferencias de PSOE y Unidas Podemos en esta materia. "A nosotros nos dicen que queremos correr mucho, pero nosotros no tenemos problemas para llenar la nevera", ha insistido.

El vicepresidente también se ha referido a la próxima votación sobre el estado de alarma en el Congreso. Una propuesta, la de que la medida dure 6 meses, que ha defendido y de la que ha asegurado que se pone en marcha para dotar a las comunidades autónomas de un mayor poder a la hora de controlar la expansión del coronavirus en su territorio. "Lo que se hace no es asumir el poder, sino que se entrega más poder que nunca a las comunidades autónomas", ha reiterado Iglesias, que ha dejado además un mensaje al PP por sus críticas a la medida: "cuando no hay estado de alarma lo pide, y cuando lo ponemos nos acusa de dictadura comunista".

Sobre el acuerdo presupuestario

"Costo mucho llegar al acuerdo. Para nosotros llegar al acuerdo sobre alquileres era crucial, habíamos tenido reuniones con el Sindicato de Inquilinos y otros partidos de la izquierda. Era clave, y costó. Con el Ingreso Mínimo Vital hay un problema, que es que hay un cuello de botella. El IMV está tardando en llegar y para nosotros era crucial ponerle solución en este momento, aligerar ese cuello de botella. En el trámite de enmiendas creo que podemos mejorarlo más. Hemos creado un derecho social histórico y no puede pasar que nos digan que se ha pedido y no llega".

"Todo el mundo tiene que entender qué es un gobierno de coalición que no están de acuerdo en algunas cosas y que empujan en direcciones diferentes. Esto es normal en Europa e incluso en las comunidades autónomas y lógicamente en el Gobierno discutimos. No estamos de acuerdo en todo, pero cuando hay acuerdos estamos todos muy contentos. Una fórmula así produce resultados mejores".

"Cuando hay dos partidos en el Gobierno hay una presión de que esto está en el papel y se tiene que hacer. La gente es consciente que en la regulación del alquiler no partimos del mismo lugar. Entendimos que era una victoria de Unidas Podemos que la regulación del alquiler estuviera en el acuerdo del Gobierno de coalición y que nos parecía urgente sacarlo adelante. Lo mismo con el Ingreso Mínimo Vital, nos acusaron de tener mucha prisa, pero la gente necesitaba esto. Es lo normal y es muy duro. Hoy nos felicitábamos y decíamos ‘qué duro ha sido’. ‘Y tú también eres dura en la negociación, María Jesús’, le decía a Montero. Hoy estábamos contentos, pero venimos de una pelea para tener unos presupuestos que creo que son históricos".

"Ahora toca hablar en primer lugar con los grupos que nos apoyaron. Luego los que se abstuvieron y luego los del ‘no’. Hay que ser realistas. ¿Es posible que unos PGE claramente de izquierdas, con los añadidos del IMV, de la regulación de los alquileres los apoye Ciudadanos? Si Arrimadas se hace de izquierdas, bienvenida. Pero llevo un tiempo en política y no soy ingenio. Lo lógico es que salgan adelante de la izquierda o moderadas que están muy lejos del bloque de Colón. Lo único que ha mostrado estabilidad es la mayoría de la investidura. No soy optimista de que formaciones que gobiernan con la ultraderecha nos aprueben estos presupuestos".

"Es un paso. Dijimos que iba a haber medidas en fiscalidad en dirección redistributiva, de subir los impuestos a los más ricos, y hemos cumplido. ¿Esto basta? No. Todos lo reconocemos, no solo Podemos, que la gran reforma fiscal que necesita este país para estar con los países de nuestro entorno está por hacer. Las condiciones de la pandemia, con unos presupuestos expansivos, permite que algunas cosas que nosotros queríamos hacer tengan que llegar más tarde. Es un paso más corto que lo que me gustaría en la dirección de la justicia fiscal".

"España es un estado autonómico y las competencias las gestionan las comunidades autónomas, aunque el Gobierno lo ponemos nosotros. El Gobierno no es omnipotente, no podemos pisar las competencias de un Gobierno autonómico, aunque no nos guste. Luego es evidente que los gobierno no gestionan igual. No es lo mismo la gestión de la pandemia en Madrid que en la Comunidad Valenciana".

Sobre el Ingreso Mínimo Vital

"Es inaceptable que no esté llegando el IMV. Asumo que también hay pelea dentro del Gobierno y yo, como coordinador de políticas sociales del Gobierno, no puedo aceptar que este derecho social tan importante que hemos creado no está llegando a la gente. Por eso ayer se esperó hasta las 23:00 horas para cerrar un acuerdo, por eso hubo tensión y por eso en el periodo de enmiendas nuestro grupo parlamentario va a trabajar para que mejore. La clave es abrir el cuello de botella y ampliar la cobertura. En el acuerdo de ayer ya conseguimos algunas cosas como permitir que en la misma casa haya dos personas cobrando este ingreso. ¿Va a ser suficiente? Creo que no. Habrá que seguir trabajando. Lo que dicen estas personas es algo que nos debe avergonzar".

Sobre la regulación del alquiler

"Tenemos la obligación de correr. Un gobierno no puede decir a quien no puede llenar la nevera que las cosas de palacio van despacio. No hay excusa. Eso implica discusiones. Nos dicen que queremos correr mucho, pero nosotros no tenemos problemas para llenar la nevera (…) hay mecanismos que nos permiten mejorar las cosas. Escrivá está trabajando a fondo, pero hay que presionar y que la gente diga que está bien pero que debería llegar más rápido es una presión muy buena. La presión de la sociedad civil es buena para que salgan las cosas".

"En la regulación del alquiler, tomando ejemplo de administraciones tan comunistas como Viena, Berlín, Nueva York o París, se trata de garantizar un derecho social. Está regulado por el artículo 47 de la Constitución. La gente que vive de alquiler en España dedica el 40% de sus ingresos en pagar el alquiler y eso es inaceptable. Tenemos que hacer que los grandes propietarios, los fondos, los que se benefician, no hablamos de una persona que tenga su vivienda alquilada, reduzcan un poquito su margen de beneficio para garantizar un derecho social. Ojo, un derecho social que lo que hace es beneficiar a la economía, porque es ayudar a pagar el alquiler al que vive de un salario y está en la economía productiva. Es regular el alquiler para cumplir la Constitución y favorecer los sectores más dinámicos de la economía".

"No estamos diciendo a los propietarios que vayan a perder todos sus beneficios, sino que sean más comprensivos para corregir una situación que es de evidente injusticia en un derecho social como es la vivienda".

Sobre el estado de alarma

"En realidad, hacemos un estado de alarma para entregar el poder a las comunidades autónomas. Le dice a las CCAA que decidan cuándo hay estado de alarma y cuando deja de haberlo (…) Deben dar cuentas las CCAA. El gobierno, en la persona del ministro de Sanidad, autoridad sanitaria, va a comparecer cada 15 días para dar cuenta y responder a las preguntas. En la sesión del control, el Gobierno va a responder a las preguntas por una gestión que lo que hace está haciendo en una decisión que refuerza el federalismo, el poder de los territorios. Lo que se hace no es asumir el poder, sino que se entrega más poder que nunca a las comunidades autónomas".

"El PP cuando no hay estado de alarma lo pide, y cuando lo ponemos nos acusa de dictadura comunista. Hay que dejar de hacer política con la Sanidad, aparcar los legítimos debates políticos y parlamentarios y cooperar como creo que se hace en el Consejo Interterritorial Sanitario (…) Hay compañeros del Gobierno que negociarán esto con los grupos parlamentarios y espero que haya acuerdo, aunque creo que la propuesta del Gobierno es sensata".