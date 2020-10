"Los gobiernos siguen queriendo explotar las tierras indígenas en nombre del progreso y del dinero"

Un ataque de madereros en la región indígena de Arariboa, en Brasil, acabó con la vida del defensor de la Amazonía Paulo Paulino hace un año. Su compañero Tainaky Tenetehar también resultó herido de bala en ese ataque, pero ahora, dice, se siente "firme y fuerte" para continuar con la lucha de ambos.

Tainaky nos ha hablado del ataque que sufrieron, de su trabajo para proteger la selva y la falta de protección gubernamental de la que surgieron "Los Guardianes de la Selva".

¿Quiénes son los Guardianes de la Amazonía? ¿Qué significa ser uno de ellos?

El papel de los Guardianes de la Amazonía es proteger el entorno en el que vivimos. La protegemos de invasiones, de crímenes ambientales y del robo de madera, animales de caza y todos los materiales de la tierra que son muy útiles para nuestro problema

Imagino que es un trabajo muy peligroso... de hecho hace un año saliste vivo de un ataque. ¿Qué pasó exactamente y cómo te encuentras de tus heridas?

Nosotros estábamos cazando en la selva y unos criminales llegaron y caímos en su emboscada. Buscaban robar madera y asesinaron a mi compañero Paulo. A mí he hirieron, pero ahora estoy aquí para continuar luchando y protegiendo nuestra tierra para las próximas generaciones... Tenemos que seguir protegiendo nuestra tierra porque sólo así nuestra cultura sobrevivirá. Sólo así evitaremos que desaparezca. De hecho, hay otro pueblo indígena cerca del nuestro -los awás- que no saben defenderse de la misma forma así que nosotros, protegiendo nuestras comunidades, defendemos la tierra de los awás que es un pueblo no contactado...

Nuestro trabajo también sirve de protección visto el problema del cambio climático porque eso puede tener un gran impacto en nuestras comunidades. Necesitamos aire puro y lluvia para sobrevivir.

¿Quién os atacó Tainaky? Supongo que no eran particulares, sino que pertenecían a un grupo organizado porque van armados... ¿qué sabe de ellos?

Esos invasores roban animales de caza y la madera de nuestros árboles pertenecen a una mafia grande y se cubren unos a otros... Yo no sé exactamente quiénes son los que nos atacaron ni de dónde vinieron para sacarnos de esa forma

¿Pero qué buscan exactamente y cómo actúan?

Ellos vienen buscando los mejores árboles de nuestras tierras, los más resistentes al paso de los años. Vienen a la selva buscando esos árboles, eligen los mejores y luego los venden a fabricantes o empresas en la ciudad, empresas de construcción -por ejemplo- Hacen pequeñas carreteras en nuestra selva para entrar más fácilmente y, una vez dentro, buscan esos árboles, los cortan en pedazos y luego los llevan a esas empresas de construcción. Es una madera muy apreciada para sillas, mesas...

Lo que ocurre es que, en la tierra de los no indígenas, ya no hay árboles, ya no hay selva... Por eso ellos vienen a robar en nuestras tierras. Han acabado con todo en el país y la selva que sobrevive está en tierras indígenas. Son tierras que están demarcadas, pero no lo respetan. Los criminales no paran. Es por eso que creamos "Los Guardianes de la Selva" para defender nuestros bosques... El gobierno no se preocupa por nosotros, no cumple su papel de protección y por eso creamos "Los Guardianes de la Selva". Para proteger la tierra y la vida porque para nosotros la tierra es vida.

Y... ¿desde cuándo es esto así? ¿Cuánto tiempo lleváis luchando contra estos criminales?

Oficialmente, todo esto comenzó hacia finales de 2011 o principios de 2012... Ahí es cuando empezamos a patrullar la selva, aunque muchos años antes nuestras familias y parientes llevaban tiempo denunciando estas invasiones al gobierno. Se terminaron cansando porque la Justicia nunca cumplió su papel. Fue ahí cuando nuestros abuelos y nuestros tíos decidieron crear los Guardianes para defender nuestras casas y nuestras tierras. Pensaron que sólo así -tal vez- podemos tener paz. En este tiempo hemos conseguido reducir la invasión un cincuenta por ciento

He leído que a su compañero Paulo le enfurecía ver cómo se destruye la selva... ¿comparte usted este sentimiento? Cuéntenos también cómo era Paulo, qué recuerda...

Nosotros, los guerreros y guardianes que hacemos esta lucha, compartimos ese mismo sentimiento de Paulo cuando vemos nuestra selva destruida poco a poco. Pero eso es lo que nos da fuerza porque no podemos dejar que esto continúe... no queremos más destrucción. No hay un día que pase sin que me acuerde de Paulo. Fue mi compañero siempre... cada vez que hacíamos algún trabajo para proteger nuestras tierras estábamos juntos. Para mí es muy triste perder un guerrero y compañero como Paulo. No hay un día que pase que no piense en él.

Paulo Paulino, defensor de la selva asesinado en 2019. / Survival

Estaban juntos el 1 de noviembre, hace justo un año de ese ataque... ¿cómo lo recuerda usted? ¿Qué hicieron aquel día?

Fue un día normal para nosotros, un día tranquilo en la selva... estábamos felices, sonriendo. Nosotros dos, sólo los dos juntos en la selva. Hablamos mucho sobre la tierra y sobre la suerte de nuestros vecinos, los awás. Estábamos tan tranquilos que escuchábamos a los awás en la selva... se pasaron toda esa noche cantando y bailando como hace este pueblo no contactado... y al día siguiente ocurrió el ataque...

El ataque que acabó con la vida de Paulo y en el cual yo también resulté herido por disparos de bala. Me dispararon en un brazo y en la espalda, pero hoy esto vivo. Firme y fuerte para continuar nuestra lucha que es la de Paulo. Tenemos que continuar. No podemos parar esta lucha...

¿Qué te dice tu familia? ¿Teme lo que te pueda pasar a manos de esos madereros?

Por supuesto, me imagino que como se preocuparían todas las familias. La mía también se preocupa... mi madre y mis hermanos se preocupan porque los pistoleros me pueden matar. Y yo también estoy preocupado por ellos porque los líderes de estos grupos mafiosos están rabiosos y si no encuentran a las personas que buscan, pues asesinan a cualquiera para intimidarnos y que dejemos de matar. Pero no vamos a desistir...

¿Y tú crees que la gente es consciente del peligro que corréis... del trabajo que hacéis para proteger un entorno que es importante para todos?

Sí, aunque esto no era así antes. Antes de 2010 casi nadie había oído hablar de nosotros, ni de nuestra lucha, ni de los robos y las movilizaciones para demarcar nuestra tierra, pero ahora con la tecnología y las cámaras llegaron algunas personas a nuestras comunidades, llegó por ejemplo Survival, y nos ayudaron a divulgar nuestra situación en el mundo y ahora el mundo entero sabe lo que está pasando...

¿Te preocupa que los pequeños, las nuevas generaciones de los guajajara, tenga que terminar viviendo así también... con la vida bajo amenaza, en esta lucha?

Estoy muy preocupado por esto. Los gobiernos siguen queriendo explotar las tierras indígenas en nombre del progreso y del dinero. Yo lo que pienso es cómo van a montar el futuro si las nuevas generaciones van a querer luchar para que se cumplan nuestros derechos. Me preocupa porque los gobiernos son poderosos, pueden tener armas -armas muy potentes- y pueden querer exterminar nuestro pueblo... me preocupa porque en el futuro querremos luchar, pero los gobernadores pueden querer exterminarnos para quedarse con el oro, nuestras tierras, para la minería, para los cultivos de soja...