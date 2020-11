Queda apenas un día para la celebración de las elecciones en Estados Unidos. Unas elecciones que pueden significar la continuación de Donald Trump o la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Hasta ahora, las encuestas dan ganador al candidato demócrata, aunque anda está descartado y todo apunta a una noche electoral muy larga.

"Todo empieza y acaba en Florida porque es una representación perfecta de EE.UU.", explica Pedro Rodríguez, experto en relaciones internacionales, quien pide mirar con lupa a este Estado.

Asimismo, no descarta la "carambola" de que gane Donald Trump a pesar de las encuestas. "No se le han cerrado las puertas de la Casa Blanca en términos legítimos", señala Rodríguez, quien cree que Texas no se va a volver demócrata en estas elecciones.

Sobre la posibilidad de que haya disturbios, el experto asegura que "es lo que más le preocupa" y señala el "umbral de violencia" en el país norteamericano. Recuerda además que hay "400 millones de armas de fuego en un país con 330 millones de ciudadanos". En este sentido, recalca que "normalmente las personas más perturbadas son las que tienen más armas de fuego".

De esta manera, indica que la polarización siempre ha existido, pero que en este caso se está llegando a "la crispación y a cierta tolerancia hacia la violencia" y señala algunas encuestas de cómo los votantes llegaban a comprender la posibilidad de unir violencia y política.

"Este es el resultado que a mí me parece más preocupante, la posibilidad de violencia y derramamiento de sangre. Son escenarios que el FBI y el departamento de Seguridad Nacional contemplan como una amenaza real", añade Pedro Rodríguez, y cree que todos los elementos de riesgo de violencia se "acumulan a partir de mañana en Estados Unidos".