El poder del voto latino

Cada cuatro años escuchamos el mismo mensaje sobre el voto de la comunidad latina: puede ser decisivo para elegir al presidente de Estados Unidos. Pero al final el gran absentismo de este colectivo hace que su participación no sea determinante. Este año lo volvemos a escuchar: el voto latino puede decantar la victoria del próximo presidente. Y la verdad es que hay más elementos que nunca para que así sea.

Por primera vez, los latinos son la minoría mayoritaria, por encima de los afroamericanos. Son 32 millones de personas con derecho a voto, que representan más del 13% del total del electorado.

Mayoría de jóvenes

La mayoría son jóvenes de menos de 35 años. El reto de convencerles para los dos candidatos septuagenarios, blancos, es mayúsculo. Hacerles creer que su voz importa tanto como la del granjero de Iowa o la mujer del suburbio de Michigan.

Según los sondeos, los candidatos lo tienen difícil. Aproximadamente la mitad de los votantes latinos registrados (el 54%) dicen estar extremadamente motivados para votar en comparación con los dos tercios (69%) del total de votantes estadounidenses.

Aminta Daves ha empezado hace poco a colaborar con el DC Latino Caucus, una organización de la capital que tiene el objetivo de educar y concienciar a los hispanos para que participen en política. Desde apoyar a candidatos locales, hasta fomentar el voto. "Hay muchos jóvenes que votan por primera vez", dice Daves. "Y este año es más importante que nunca su participación". Además han conseguido que cinco latinos se presenten como candidatos a concejales en D.C.

José Isidro Reyes llegó a Estados Unidos en la década de los 70. Es dueño de El Tamarindo, donde se sirven las mejores pupusas de la ciudad. Tiene su negocio empapelado de carteles con nombres de candidatos hispanos. "Yo creo que este año nuestro voto va a ser fundamental", asegura. "Las familias, los amigos, están animando mucho a los más jóvenes para que participen y al candidato que gane en noviembre no le va a quedar otra que escucharnos".

José Isidro cuenta, orgulloso, que ha votado en todas las elecciones desde que obtuvo la ciudadanía en 1990. En 2016 se entusiasmó con Hillary Clinton. "La idea de que una mujer fuera la presidenta de la primera potencia mundial me motivaba mucho". Hasta el punto que le compuso una canción y grabó un videoclip para apoyarla. "¿Y Biden tiene canción?", pregunto. "No, Biden no llega al mismo nivel que Hillary conmigo", dice riendo.

El candidato demócrata se queda sin canción pero recibe una contribución económica de José Isidro y un mensaje: "Señor candidato, si usted llega a ganar las elecciones ponga atención a nuestra comunidad hispana porque lo necesita mucho".

El problema del acceso al sistema de salud

Los latinos han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia, millones de personas indocumentadas no tienen acceso a atención médica, jornaleros que no tienen la posibilidad de quedarse en casa a trabajar a pesar de las recomendaciones sanitarias. "La gran preocupación de muchas familias hispanas es que no tienen acceso al sistema de salud", dice Octavio Hinojosa, consultor político en Texas. "La mortalidad entre las familias humildes, campesinas, ha sido enorme".

La sanidad es el primer gran asunto que moviliza a José Isidro para votar. "La salud es lo primero, sin salud no hay nada". Sus cuentas lo saben muy bien. Su restaurante, como todos los del barrio, se ha visto afectado por las restricciones durante la pandemia. "Pero la comunidad ha respondido muy bien", dice. "Han seguido viniendo, encargan comida para llevar, vienen a comer en la terraza". Ahora enfrenta la incertidumbre de lo que pasará en invierno. La economía es el segundo gran asunto.

El tercero, es una reforma migratoria. "Hace muchos años que no se les da la oportunidad a millones de inmigrantes que están aquí contribuyendo con su trabajo y sus impuestos, aportando a la comunidad", dice.

Joe Biden ha prometido que durante los primeros cien días de gobierno mandará un proyecto de ley al Congreso para regularizar a once millones de indocumentados. Donald Trump sólo quiere a extranjeros que vengan por méritos, ha paralizado los procesos de asilo y sigue poniendo trabas en las fronteras, incluso a la entrada de extranjeros con visas.

El voto latino puede determinar estados como Texas y Arizona y, sobre todo Florida, el estado bisagra por excelencia. "Trump está mejorando su intención de voto entre los latinos sobre todo de origen cubano y venezolano porque está retratando a Biden como un socialista que se va a aliar con Maduro", dice David Wasserman, editor de The Political Cook.

Y es que, a la hora de votar, los componentes poco racionales también cuentan. Roberto Izurieta, profesor de la Universidad de George Washington, subraya que Trump usa mucho el mensaje emocional. "En 2016 necesitaba un enemigo para su lucha y eligió a los migrantes y prometió la construcción del muro como solución. La pregunta ahora es si esa ofensa sigue latente", dice. "El resultado electoral lo dirá".

La participación latina, históricamente baja

Históricamente, la participación de los latinos es más baja que la de los votantes estadounidenses en general. En 2016, votaron un 48% de los hispanos que estaban en edad para hacerlo, en comparación con el 61% del total. Queda por ver si esta movilización del voto anticipado se traduce en una participación extraordinaria de la comunidad latina para unas elecciones excepcionales para todo el país.