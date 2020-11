Canciones de noviembre: C. Tangana, Nacho Vegas, Las ligas menores, Mac DeMarco, Delaporte, Veintiuno...

Entre canción y canción se nos han ido colando miles de contagios y aquí estamos, sumidos en una dramática segunda ola de coronavirus que amenaza con amargarnos la Navidad y que nos ha vuelto a confinar —aunque solo sea perimetralmente—, golpeando de nuevo al sector de la música y animándonos a encontrar consuelo en las canciones, que siempre están ahí, nunca nos fallan.

Este mes hemos elegido 10 temas que, además, pueden dar que hablar. Uno de ellos, de un viejo conocido del programa: C. Tangana. También lo último de Delaporte, Nacho Vegas o La Trinidad. Nuestra lista de Spotify Chinchetas 2020 ya está actualizada con 10 nuevos temas. ¡Disfrutadla!

La última atrocidad (Nacho Vegas)

Nacho Vegas ha elegido este convulso 2020 para hacer balance de sus últimos años de carrera. Ha publicado Oro, Salitre y Carbón, un álbum con 26 temas divididos en dos CD: uno con los EP publicados con Marxophone —sello que deja por Oso Polita— y un par de caras B y un segundo con temas inéditos, rarezas y dos canciones grabadas en el fin de gira de Violético en el Circo Price en enero. Un trabajo que es una delicia de principio a fin pero donde destaca la versión de La última atrocidad grabada en directo junto a Cristina Martínez de El Columpio Asesino. Una conversación, un pacto entre dos, para resetear y empezar de cero, que se vuelve totalmente imposible.

Caramelo (Veintiuno)

Después del bombazo de Haters, los toledanos Veintiuno preparan ya el aterrizaje de su segundo disco que se llamará Corazonada. Y es que nos damos con un canto en los dientes si se acerca a la altura de su debut con Gourmet (2018). De momento sobre el plantel tenemos cinco adelantos, cada uno de una tonalidad diferente –hasta en el color de su portada– pero que se encuentran en una misma idea: la inquietud. Caramelo, la última en salir del horno, es una fantasía pop de los 90 que mira de reojo a The Cure y en el que se han atrevido a calzar unos silbidos sampleados y un grito que en un principio era una ceremonia inicial de Diego (vocalista) y que acabó siendo clave en el arranque del tema. Guitarras, gritos generacionales y demás marcas de la casa. "Y si te dicen que me voy a arrepentir, les dices que sí", un grito que te empuja a hacer las cosas sin pensar, que a veces es lo que necesitas.

Out Of My Head (Mac DeMarco)

En su repertorio no hay ningún superhit, pero eso no ha impedido que el canadiense Mac DeMarco se haya ido convirtiendo en una figura de culto. Alguien capaz de enamorar con algo que parece fácil, pero no lo es: crear nuevas canciones —muchas y muy bellas— valiéndose de recursos casi tan antiguos como el tebeo. A su maña para combinar el rock setentero con el glam, además, le sienta estupendamente el aliño jazzístico que impregna muchas de sus grabaciones. Una fórmula onírica y psicodélica que le hace sonar como MGMT o Tame Impala a cámara. Lo último que ha publicado son las maquetas de Here Comes The Cowboy. Dos discos con versiones preliminares (y a veces inéditas) entre las que destaca sobremanera el ritmo reptil de Out Of My Head y su apabullante solo de guitarra. Otoño en vena.

Las Montañas (Delaporte)

¡Vaya discazo se ha marcado Delaporte! Todo un viaje, un estado de trance, que se mantiene canción tras canción. Apenas hay rastro de los ritmos tropicales de su anterior trabajo y ahora abundan los coros, la percusión y las cuerdas. "Una pequeña mirada al techno europeo de los noventa, pero con los pies bien asentados en el siglo XXI", como ellos mismos explican. Las Montañas es el título del disco y del primer single. Toda una metáfora de lo que supone ascender por territorios inexplorados, con las dificultades y satisfacciones que eso conlleva. El actor Eduardo Casanova ha dirigido el videoclip y, como acostumbra, los sentidos y las texturas tienen mucho protagonismo y las imágenes acompañan a la perfección a la música.

Hice todo mal (Las ligas menores)

Este quinteto de Buenos Aires lleva ya un tiempo sonando fuerte en España (su hermanamiento con el sello Sonido Muchacho tiene parte de la culpa), tanto que tendía preparada su llegada este verano por todo lo alto con conciertos en el Primavera Sound, Tomavistas y Low Festival, sin embargo, el coronavirus se lo llevó todo por delante. Su disco homónimo de 2014 nos deja ya pinceladas de su lírica nostálgica, algo que vuelve a aparecer en este Hice todo mal, el segundo adelanto de lo que será su tercer elepé. Anabella Cartolano –voz y guitarra de los argentinos– tira de melancolía en una canción que pide dar un paso adelante en tus decisiones. "Y por qué tanto miedo a perder, si ni siquiera lo intenté, si ni siquiera me escuché", dice la letra. Cartolano explica sutilmente que no hay que quedarse con los brazos cruzados esperando a que ocurra un milagro. Hay que luchar por lo nuestro, el "no" ya lo tienes. Las ligas menores cantan el mejor consejo que te podría dar un buen amigo.

Les jeux interdits (Jane Birkin)

En Fuego y Chinchetas nos encanta descubrir nuevos talentos, pero ante la abrumadora belleza de Jane Birkin (73 años años) solo podemos rendirnos, disfrutar y aplaudir muy fuerte. Habrá quien la recuerde solo por la mítica Je t'aime... moi non plus y quien la conozca como la madre de Charlotte Gainsbourg. ¡Qué injusto! El talento que cautivó a Serge Gainsbourg en los años 60 ha conquistado después a un montón de artistas más —Placebo, Caetano Veloso, Portishead o Dominique A— y también a todos los que la vimos en el Primavera Sound 2018. Su nuevo disco, en el que ha contado con Étienne Daho como compositor, se llamará Oh, pardon, tu dormaise incluirá la adictiva Les jeux interdits.

Café para todos (Medalla)

Los barceloneses Medalla comparten algo más que sello con Camellos: actitud. Con este tema, Café para todos, han querido hacer un homenaje a sus amigos madrileños utilizando su mismo recurso: costumbrismo canalla, mezclando gastronomía y diferencia de edad. El grupo está preparando nuevo álbum y todo parece prever que va a estar lleno de guitarras y letras frescas.

Todos los rumores eran ciertos (La Trinidad)

La Trinidad son Sixto, Carlos y Jorge y llegan fuertecito desde Málaga (el nombre de la banda lo adoptan de un barrio de dicha ciudad). En Fuego y Chinchetas nos encanta las bandas jóvenes que apuestan por ese power-pop y guitarras ruidosas que nos traen aires del pasado como Los Ilegales, Nacha Pop o los Smiths. Pues La Trinidad tiene esto y lo constata en su primer disco de larga duración: Los edificios que se derrumban. En la portada se ve un edificio de hormigón visto que recuerda a la arquitectura de los años 60, y entre esos cuatro muros entran canciones de amor, canciones sobre la crisis social y sobre la cantidad de palos que reciben los milenials cada día. Podríamos destacar muchas canciones pero solo podemos poner una, así que hemos decidido que sea Todos los rumores eran ciertos. Ese frenetismo pegadizo y esa frase “pero dolía, joder que si dolía” son para ensalzar.

Demasiadas Mujeres (C. Tangana)

Con C. Tangana nos pasa un poco lo mismo que con Cristiano Ronaldo: nos cae mal, pero no podemos negar que es muy bueno en lo suyo. Irrita que sea tan ególatra y pretencioso, pero tiene temazos. No podemos olvidar cómo se comportó cuando vino a hablarnos de Mala Mujer, pero no por eso dejamos de escuchar Antes de morirme, Bien Duro o Picaflor. Una pequeña lista de temazos con la que resulta más sencillo perdonarle sus salidas de tono o sus canciones mediocres (que haberlas, haylas). Ahora todo el mundo habla del pop aflamencado de Tú Me Dejaste De Querer, en la que colabora con Niño de Elche y La Húngara, pero a nosotros nos gusta más Demasiadas Mujeres, un hit infeccioso con el que Antón Álvarez anunció que ha decido explorar nuevos caminos, mezclando el folklore con la electrónica (y sin renunciar a a la chulería marca de la casa, claro). El disco promete.

A Beautiful Noise (Alicia Keys y Brandi Carlile)

Duelo de dos grandes voces y pianos en blanco y negro. Alicia Keys y Brandi Carlile se han unido en el momento perfecto para animar a los estadounidenses a votar pero, sobre todo, a alzar la voz para hablar de las cosas realmente importantes. Interpretaron esta canción el pasado 29 de octubre en un especial sobre las elecciones emitido por la cadena de televisión CBS y su actuación ya queda para el recuerdo. ¿Alguien puede imaginar algo así en España?