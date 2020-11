"El Real Madrid tiene un problema estructural, Zidane se ha equivocado"

El Valencia endosa la mayor goleada a Zidane. Tres goles de penalti de Carlos Soler y uno en propia puerta de Raphael Varane fueron protagonistas en un partido en el que el VAR demostró su valor, castigaron la actitud del Real Madrid en Mestalla y resucitaron al Valencia de Javi Gracia.

El 4-1 es la peor derrota de Zidane como técnico madridista, el primer día en el que se señalaron en toda la historia de la Liga española tres penaltis al conjunto madridista.

Analizamos en la 'Barra libre’ de SER Deportivos la derrota del Real Madrid en Mestalla y todos los detalles que no se vieron durante el partido:

Antonio Romero: “En los equipos de máximo nivel, sus entrenadores cuando pierden lloran en rueda de prensa. Me gustaría poner en valor que Zidane hizo un desastre de planteamiento, pero no puso excusas y asumió todas las responsabilidades”.

“El Madrid es evidente que tiene un problema estructural de la plantilla. No hay que ser lumbreras para darse cuenta de que esta plantilla del Madrid tiene algún problema. Esta temporada creo que Zidane se ha equivocado con la plantilla y las alineaciones. El primero en reconocerlo es él mismo, diciendo ‘la responsabilidad es mía’, en lugar de poner excusas o hablar del VAR”.

Jordi Martí: “No se puede excusar el Madrid en las ligas que ha ganado y no ver el deterioro y el declive de una generación deportiva. Sergio Ramos hizo un pésimo partido. Además, Butragueño estuvo llorando todo el partido, dijo que hay falta a Asensio y que la falta es a Marcelo, nada de penalti”.

Manuel Esteban ‘Manolete’: “Sergio Reguilón, desde que se fue del Madrid, es el mejor lateral izquierdo del mundo”.

Miguel Martín Talavera: “Al final, siempre es muy fácil matar a Isco y a Marcelo, pero hay que señalar a Zidane. ¿Por qué no pone a otros jugadores para que salten al campo? Hay que criticar mucho más a Zidane y a otros jugadores que salen indemnes. La línea defensa ha estado lamentable. Zidane será muy buen futbolista, pero no ha mejorado a ningún futbolista como entrenador.

“Lo del VAR es lamentable, Gil Manzano demuestra que no dominó el partido. No vio nada prácticamente en el campo. A mí esto no me gusta, cuatro más tres minutos parados sin nada, mientras se revisa todo, al final el árbitro se inhiba”.

Antón Meana: “Los resultados en el Madrid te echan. El Madrid necesita cambiar un poco. Zidane va a morir con los suyos. ¿Por qué tiene apartado, que no juega nunca, a Mariano? Bajo ningún concepto lo pone, pero sí lo hace con Isco. Además, desde que llegó Zidane, Rodrigo no es mejor”.