Inés Arrimadas: "Sánchez va a tener que elegir entre dos vías: o la vía moderada de Cs o Bildu y ERC"

Los Presupuestos Generales del Estado pasaban este jueves su primer trámite al no admitir las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados. Asimismo, EH Bildu anunciaba su apoyo a unas cuentas, con el visto bueno de Unidas Podemos, con el rechazo de, entre otros, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, y con el ultimátum de Inés Arrimadas a Sánchez.

La líder de Ciudadanos, quien criticó duramente la moción de censura de Vox, ha visto como el que fuera presidente del partido naranja, Albert Rivera, se posicionaba en contra de apoyar los presupuestos. “La dignidad no se puede perder”, aseguraba Rivera. Por otro lado, Manuel Valls aseguraba en Hoy por Hoy que "no se puede pactar con los herederos de ETA”. El ex primer ministro francés considera además que “el PSOE está perdiendo su alma y su razón de ser".

Inés Arrimadas ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy y estas han sido algunas de sus ideas principales:

"Sánchez va a tener que elegir dos vías: o la vía moderada de Cs o Bildu y ERC que va a querer más concesiones separatistas y más radicalidad económica".

"Sánchez tiene la mano tendida, pero nuestra mano es incompatible con la radicalidad".

"El presidente Sánchez, si quisiera coger la mano de Ciudadanos, podría hacerlo. Se va a ver si gana Iglesias y la parte radical del PSOE o la parte moderada".

"Si el Gobierno quiere emprender una vía moderada, aquí tiene a Cs".

"La sensación que tiene todo el mundo que dialoga con el Gobierno es que hay dos gobiernos en uno".

"Yo me puedo entender con la parte moderada del PSOE y también con la parte moderada del PP".

"Hasta el último momento Sánchez puede elegir la vía moderada".

"No hemos presentado una enmienda a la totalidad porque ya hemos conseguido cosas: que se frene el IVA en la educación concertada, que no se suban las rentas que para nada tienen de ricos o que no se suba el Impuesto de Patrimonio".

"La ley Celaá ha tramitado rapidísimo porque ERC les ha puesto como condición esa tramitación rápida para tenerla aprobada antes de los Presupuestos".

"Tachar la lengua española de la ley de Educación… cada vez que lo pienso… ¡lo que está haciendo el PSOE!" [...] "¿Por qué aceptan estas humillaciones, por qué se arrastran tanto? No hay por dónde cogerlo".

"Le digo yo que desde hace 25 años, no se puede escolarizar en castellano y esta ley es un paso más porque muchos padres tienen que ir a los Tribunales para poder escolarizar a los niños en castellano".

"Si se van con el separatismo y hacen este tipo de concesiones es porque quieren".

Albert Rivera dijo este jueves tras el apoyo de Arrimadas a los Presupuestos que "la dignidad no se puede perder". Más tarde, aclaró en redes que no se refería a la cúpula actual de Ciudadanos: "Si él dice que no se refiere a la cúpula, será así. He escuchado todo el corte y no se refiere a nosotros, sino a la situación actual", sentencia Arrimadas. Defiende que su forma de actuar es consensuada: "Es una decisión que tomamos hace mucho tiempo, que tomamos a una, hemos entendido la excepcionalidad del momento".