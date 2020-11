España selló su clasificación para las semifinales de la UEFA Nations League gracias a la contundente victoria por 6-0 frente al combinado alemán que disipa dudas en torno a la falta de gol que venía sufriendo el equipo de Luis Enrique. El seleccionador apostó por futbolistas como Unai Simón, Koke, Ferrán Torres o Morata, que respondieron con creces a la confianza del técnico asturiano. Nuestros expertos analizaron este encuentro histórico en El Sanedrín y valoraron las opciones de España de cara a la Euro 2021.

Antonio Romero: “No es el día para que Morata diga lo que ha dicho. La naturaleza le ha dado unas condiciones increíbles, pero tiene una mentalidad que a veces parece inmadura. No vienen a cuento sus declaraciones. Hoy se va a subir al carro mucha gente. Luis Enrique tiene un equipazo y la gente que se ha quedado fuera forma un grupo que creo que no existe en Europa. Si nos encontramos a estos Morata, Ferrán y Dani Olmo, no hay problema arriba. No veo una selección que tenga más calidad y cantidad donde elegir. Luis Enrique no se quiere pillar los dedos con el once. Algunos puestos van a depender del estado de forma de los jugadores. Arriba habrá que buscarle un hueco a Ansu Fati cuando vuelva".

Dani Garrido: “Hemos vuelto a 2012. El partido es mejor que las victorias contra Italia y Croacia. Esto cambia de un día para todo. Ha sido al estilo de Luis Enrique. Hace nada pedíamos que jugaran Ansu Fati, Adama Traoré y un falso ‘9’ y ahora queremos a Ferrán Torres, Morata y Dani Olmo".

Kiko Narváez: “Hemos comprado tranquilidad. El globo de las dudas iba cogiendo forma y los de Luis Enrique lo han pinchado. Rodri sale reforzado, Koke y este Morata también. Lo más importante son las muestras de los jugadores de cara a que Luis Enrique pueda contar con ellos. Al que destaco hoy es a Morata. Si está con esta confianza, en España es único. La idea de juego no va a cambiar, aunque lo haga el once. Quien piense que Luis Enrique va a cambiar su filosofía y sus ideas, no lo conoce".

Álvaro Benito: “Nos habíamos acostumbrado a que Koke hiciera labores de intendencia. No le sacaba el máximo provecho a su fútbol. Hoy ha sido capaz de todo. Ha sido su versión mejorada. Hoy todos se hubieran lucido. Si Alemania nunca había perdido por seis goles, es que has hecho algo gordo. Se han disipado las dudas, aunque tengas algún partido malo de aquí a la Eurocopa. Ha salido fenomenal la salida de balón y a nivel individual Ferrán ha jugado como debe por condiciones y ojalá sea el año de la regularidad para Morata. Pau Torres me tiene enamorado por su irrupción, lo tiene absolutamente todo".

Axel Torres: “Escuchando a Luis Enrique parece que quiere tener a muchos jugadores activados y no un once fijo".

Jesús Gallego: “Es una victoria incontestable de España. Nunca he visto a Alemania tan floja como hoy, pero es mérito de la Roja. No teníamos gol y esto cambia la película. Tenemos jugadores que nos pueden llevar lejos. Hemos visto a un equipo agresivo y ojalá sirva de punto de inflexión. No se les puede reprochar nada. Nos hubiera gustado ver esto ante Suiza, Países Bajos… No se puede pasar de criticar a creer que vamos a ganar el Mundial. Unai Simón ha jugado los tres partidos. Esto es una señal. Luis Enrique ha cambiado demasiado y ha olvidado a gente que debe ser titular".

Julio Pulido: “Esto va dedicado para los ‘cenizos’ de España: estos partidos sirven para esto y no tenemos cracks, pero sí una gran clase media que puede dar resultados. Creo que, a partir de hoy, veremos menos cambios. Entrará Thiago, Ansu Fati…"

Miguel Martín Talavera: “Más allá del acierto, hoy se ha visto a un equipo competitivo. El juego coral, el espíritu competitivo… España tiene calidad, pero esto va de convertir. Habíamos perdido con el casting de Luis Enrique. Koke y Canales tienen que ser fijos. A Morata se le caen los goles en Champions y eso te da un plus. Ahí puedes ir integrando a jugadores jóvenes. Esta noche se ha demostrado que hay una nueva generación que nos puede dar grandes cosas. Lo que tiene que aprender Luis Enrique es que con este equipo todo funciona mejor".

Antón Meana: “Tenéis que reconocer que Luis Enrique está acercando. El seleccionador ha tomado la decisión de cambiar el vestuario. Antes era un desastre. Ha integrado a Oyarzabal, Ansu Fati, Ferrán Torres… España tiene un entrenador top".

Lluis Flaquer: “Yo igual soy uno de esos ‘cenizos’. Igual hoy se han disipado algunas dudas, pero esto no puede ser un espejismo. Hoy hemos recuperado el respeto de los rivales y la ilusión de la afición. A esto hay que darle continuidad. Luis Enrique tiene que tener un once de referencia. Cuando lleguen dudas, tu alineación tiene que ser parecida a la de hoy".