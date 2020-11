Cuando una canción publicada antes de la pandemia parece que habla de lo que nos iba a pasar

Dos meses después de la salida Las Nuevas Luces, Bultur sigue ganando adeptos entre los adictos al sonido indie made in Murcia porque, aunque ellos son de Madrid, en los últimos años se han sentido interpelados por la épica guitarrera de bandas como Second o Viva Suecia y han optado por echarse a la carretera para grabar con el productor murciano Raúl de Lara (Second, Nunatak, Neuman), contando además con la colaboración del guitarrista Jorge Guirao (Second).

En Fuego y Chinchetas nos cuesta ser imparciales porque el batería de Bultur, Álvaro Calzado, trabaja en la Cadena SER y, de hecho, ¡diseñó nuestro logo! Pero llevamos escuchando el disco desde mayo —la fecha de publicación prevista... hasta que llegó el COVID— y en todo este tiempo no hemos dejado de disfrutar de temazos como El desastre, La vista atrás o Seguir bailando. Este último, además, ¡parece una reacción a la fatiga pandémica, un himno de 2020! Pero no: el single se publicó meses antes... Para despejar dudas les hemos pedido que diseccionen sus canciones, comentándolas 'en primera persona' una a una. Este es el resultado:

En Blanco

Con el primer tema, buscábamos ya meterte en la pomada. Un tema que perfectamente podría haber sido single —algo implorado fervientemente por nuestro querido amigo Mauri D. Galiano—, muy directo y bailongo. Es una canción que sufrió varias remodelaciones, tras mucho tiempo y pasar por varias ideas, y nos encanta.

Las Nuevas Luces

Es la canción que da nombre al disco. A la hora de tocarla nos da energía y nos lo pasamos tremendamente bien. Tenemos muchas ganas de transmitir esa sensación en un escenario para la gente. Además tiene 'frase de camiseta' incluida; a ver si sois capaces de descubrir cuál es :)

El Desastre

Es la canción del disco que más esencia 'bulturiana' tiene. Un tema épico y potente, quizás menos 'happy' que los demás, pero que te golpea en el pecho. El final marciano en bucle fue idea de Raúl de Lara, nuestro productor, y nos flipa.

La Vista Atrás

¿Puede ser nuestro tema más 'mainstream'? Puede ser nuestro tema más 'mainstream'. La letra tiene connotaciones bastante personales y es un tema que nos emociona mucho a la hora de tocarlo. Es un canto nostálgico al seguir adelante y a no mirar atrás, a los obstáculos que te pudieron poner.

Seguir Bailando

Fue nuestro primer single y es la canción que menos cambios ha sufrido, si la comparamos con la idea original. Es directa, rápida... anima a eso, a seguir bailando y mantener el ritmo en tu vida, pese al ruido y a lo que pueda estar ocurriendo. Parece que la hubiésemos compuesto pensando en esta pandemia y todo.

Las Calles Mal Pintadas

Un tema que nos deja agotados cuando lo tocamos pero con un subidón y una sonrisa tremendos. De la calma a la tormenta, de 0 a 100 en cuanto entran los timbales y la caja de Álvaro. Es un tema que te reafirma en seguir tu instinto, tu camino, pese a los obstáculos. Quererte a ti y que nada ni nadie te pare.

Siempre Hay Más de Lo Que Ves

Lo de este tema es curioso porque fue una idea bastante antigua que ha ido aguantando en todo nuestro proceso de composición —incluso, llegó a casi desecharse—, pero con la ayuda de Raúl de Lara, se convirtió en uno de los temas que más escucha nuestra gente más cercana; incluso fue el tercer single antes de lanzar el disco. Y, efectivamente, nos dimos cuenta de que siempre hay más de lo que ves ;)

El Deseo y la Distancia

Si bien es cierto que es uno de los temas que primero grabamos, no ha envejecido en todo este tiempo nada mal en nuestro local, la disfrutamos muchísimo tocando. Tiene potencia, con un estribillo muy 'indie' y una parte de fumada bastante maja, que salió con ayuda de las ideas de Raúl y de la creatividad y los cacharros del genio Jorge Guirao, guitarrista de Second.

Reencuentros

Uno de los términos más buscados este año y más con la que está cayendo, con esto de la pandemia, los reencuentros. A veces son fantásticos, a veces horribles. Es uno de los temas más emotivos que tenemos en el disco. Arranca suave y la cadencia del tema parece la misma, pero va añadiendo grados de potencia y acaba con las guitarras y los sintes a tope. Ahora os toca a vosotros juzgarla.

Lo Que Nos Falta

Es el último tema incluido en el disco. Tiene detalles que puede que te recuerden a una de nuestras bandas favoritas de siempre. ¿Y qué es lo que nos falta a todos siempre? Pues eso: tiempo, el maldito tiempo. Pero os proponemos una cosa: si del poco tiempo que tenéis, aprovecháis os pasáis por nuestro Spotify, YouTube, nuestras redes sociales o por bultur.es, os aseguramos que va a ser tiempo más que bien invertido.